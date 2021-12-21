Греческая безуглеводная диета: минус 6 кг за 2 недели

На самом деле греческая, или углеводная диета приближена к правильному питанию, и ее полезно придерживаться всю жизнь. Эксперт «Все буде добре» диетолог Светлана Свичкарь рассказала, как можно похудеть, не навредив здоровью. Более подробно о греческой диете – в материале.

Меню греческой диеты приближенное к вегетарианскому. В ней питательные вещества распределяются так: углеводы – 60%, жиры – 30%, белки – 10%.

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Греческая диета делит продукты на 3 категории:

Продукты, которые можно есть каждый день. Это макароны из твердых сортов пшеницы, черный хлеб или из цельного зерна, бобовые, овощи, фрукты, орехи, семена, кисломолочные и молочные продукты, оливковое масло; Продукты, которые можно есть 2–3 раза в неделю. Это рыба и морепродукты, по 2 яйца – 2–3 раза, сладкое в малых порциях – темный шоколад, натуральный мед; Продукты, которые можно есть 1–3 раза в месяц. Это все виды мяса, кроме жирной свинины – от нее лучше вообще отказаться.

Ограничения: жирные, копченые блюда, мучные изделия, сахар, соль.

Обещание: до минус 6 кг за две недели.

Греческая диета очень близка к правильному питанию, которого полезно придерживаться всю жизнь. Ведь нам действительно достаточно есть мясо всего 1–2 раза в неделю, обязательно нужна рыба и молочные продукты, но в дозированном количестве, чтобы получать все необходимые питательные вещества.

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А основной ее механизм действия – это уменьшение калорийности рациона. Калории условно разделяют на две категории – «бедные» и «богатые». «Бедные» калории – это простые или быстрые углеводы. Это сладости, мучные изделия, в которых много калорий, но мало питательных веществ, они не дают организму нужной энергии. А вот «богатые» калории, наоборот, дают много энергии, содержат много питательных веществ. Овощи является этими самыми «богатыми» калориями. А также всем известно, что в них много клетчатки, которая ускоряет обмен веществ.

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