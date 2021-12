Втомилися постійно хвилюватися через те, як почистити килим від шерсті тварин? Експерти програми «Все буде добре» знайшли ефективний засіб для чищення килима від шерсті. У кожного з вас він є вдома, але про його приголомшливі можливості ви навіть не здогадувалися! Читайте, як швидко почистити килим від шерсті, в нашому матеріалі!

Більше на тему: Профілактика утворення накипу

Сезонний авітаміноз впливає не тільки на людей, але і на тварин. У зв’язку з похолоданням господарі котів і собак приймають рішення додати до раціону велику кількість вітамінів або зовсім змінити харчування улюбленця. Але більшість таких спроб закінчуються невдачею, і линька стає неминучою. Ми всі любимо своїх братів наших менших, однак шерсть завдає нам безліч незручностей!

Більше на тему: Як правильно користуватися пральною машиною: поради експерта

Чорний одяг перетворюється на суцільний ковтун вовни, і якщо блузу чи штани можна легко почистити за допомогою валика для одягу, то з килимом буде набагато складніше. Навіть ретельно пилососячи, практично неможливо повністю очистити ворс від шерсті.

Для цього ми випробували кілька способів чищення та з’ясували, що найкращим засобом для чищення килиму від шерсті є… кондиціонер для білизни!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.