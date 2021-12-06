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Как почистить ковер от шерсти животных? Секрет эффективного средства

06.12.2021

Устали все время беспокоиться о том, как почистить ковер от шерсти животных? Эксперты программы «Все буде добре» нашли эффективное средство для чистки ковра от шерсти. У каждого из вас оно есть дома, но о его потрясающих возможностях вы даже не догадывались! Читайте, как быстро почистить ковер от шерсти в нашем материале!

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как почистить ковер от шерсти животных, средство для чистки ковра от шерсти

Сезонный авитаминоз влияет не только на людей, но и на животных. В связи с похолоданием хозяева котов и собак принимают решение добавить к рациону массу витаминов либо вовсе сменить питание любимца. Но большинство таких попыток заканчиваются неудачей, и линька становится неизбежной. Мы все любим своих домашних питомцев, однако шерсть доставляет нам множество неудобств!

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Черная одежда превращается в сплошной ком шерсти, и если блузу или штаны можно легко очистить с помощью валика для одежды, то с ковром будет гораздо сложнее. Даже тщательно пылесося, практически невозможно полностью очистить ворс от шерсти.

Для этого мы испробовали несколько способов чистки и выяснили, что лучшим средством для чистки ковра от шерсти является… кондиционер для белья!

  1. Возьмите необходимое количество кондиционера и разведите его водой в соотношении 1:5.
  2. Перелейте смесь в пульверизатор и обрызгайте необходимый участок.
  3. Кондиционер соединит между собой частицы шерсти.
  4. Теперь можете смело пылесосить, ведь ни один волос не останется на поверхности!

Video: Как почистить ковер от шерсти животных? Секрет эффективного средства

Как почистить ковер от шерсти животных быстро и простым способом? Самое эффективное средство для чистки ковра от шерсти ищите в материале

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