Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома від В’ячеслава Дюденко
12.11.2021
У вас немає грошей на дороге фарбування в салоні, але так хочеться освіжити зачіску? Один з найкращих майстрів перукарського мистецтва нашої країни В’ячеслав Дюденко розкриє секрети професійного фарбування волосся в домашніх умовах!
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Нам знадобляться:
- резинка для волосся
- гострі ножиці для стрижки
- лінійка 20 см
- світла фарба (платиновий відтінок)
- окислювач для волосся (9%)
- фольга
- миска для фарби
- пензлик для фарби
- шампунь
- фен
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Ножиці повинні бути хоч і недорогими, але обов’язково професійними. Головне, щоб вони були добре заточені. Адже якщо леза будуть затуплені, то ви ризикуєте привести навіть здорову за структурою волосинку до сильного пошкодження.
Покрокова інструкція:
- Якщо у вас нефарбований, натуральний колір волосся, відразу можете приступити до нанесення фарби. Якщо ж на волоссі є інша фарба, попередньо потрібно нанести висвітлюючу пудру для волосся. 30 г буде досить для одного застосування. Розподіляємо висвітлюючу пудру для волосся спеціальним пензликом для фарбування.
- Спочатку потрібно зібрати все волосся у високий хвіст по центру, над чолом. Дістаємо з хвоста одне пасмо й відміряємо приблизно довжину посічених кінчиків. Робимо зріз із пасма. Потім точковим зрізом продовжуємо опрацьовувати всі інші пасма, під довжину нашого першого пасма.
- Тепер ми ховаємо хвіст біля основи у фольгу, щоб його не вимазати, відміряємо довжину кінчиків знизу приблизно на 10 см. Накриваємо наші кінці фольгою і витримуємо 30 хвилин.
- Тепер залишилося протонувати кінці фарбою платинового відтінку для насиченого ефекту. Спочатку змішуємо фарбу з окислювачем. При висвітленні можна використовувати окислювач від 3% до 12%, залежно від бажаного результату. 12% окислювач найсильніший, відповідно, підходить для сильного освітлення, 3%, навпаки, злегка освітлить ваші кінці.
- Продовжуємо наносити фарбу, розподіляємо її пензлем ретельно та рівномірно.
- Тепер вже пофарбовані кінці ми також накриваємо плівкою. Час витримки тонуючої фарби – 20 хвилин!
- Після витримки змиваємо шампунем фарбу, висушуємо волосся феном і отримуємо ефект висвітлених кінчиків!
Video: Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома від В’ячеслава Дюденко
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