Модні стрижки на довге волосся 2021: тренди на рік

Доглянуте і здорове волосся великої довжини – величезне багатство. З давніх-давен розкішне волосся намагалися відростити всі дівчата, адже товста і найдовша коса завжди вважалася особливою родзинкою для юних красунь. Сьогодні модниці все частіше носять локони розпущеними, вибираючи довгі стрижки, що перетворюють зовнішність жінки, роблячи величезну довжину доглянутою і акуратною. Дивіться модні стрижки на довге волосся 2021 року в матеріалі.

Вибираючи жіночі довгі стрижки, варто насамперед розглядати ті ідеї, які пасуватимуть саме вам за типом. Оптимальними на сьогодні вважаються довгі стрижки, за яких довжину тільки освіжають, відрізаючи тонкі кінчики без філірування. Такий простий спосіб зробить ваш образ природним, кінчики рівними, а зовнішній вигляд волосся доглянутим. Модно, просто і зі смаком – саме так можна охарактеризувати рівне або округле зрізання кінчиків.

Каскад – це універсальний приклад зачіски для довгих локонів, принцип якої полягає у формуванні кількох шаруватих рівнів по всій довжині волосся.

Модний каскад передбачає плавний перехід одного шару в інший, створюючи при цьому легкі хвилі, які жіночно спадають на плечі. Рівнів може бути декілька. Майстер сам зорієнтується, як підстригти довге волосся, щоб це було красиво.

Каскадні жіночі довгі стрижки можуть доповнюватися прямим або косим чубчиком. Подовженим чубчиком ви також зможете доповнити свій новий образ. Тут усе залежить від вашого типу обличчя і структури волосся.

Асиметричні стрижки на довге волосся будуть модні в 2021 році, як ніколи, адже оригінальні ідеї асиметричних вигинів найбільш вигідно можна показати і застосувати на довгих пасмах. Тут є куди рухатися. Модні довгі стрижки з асиметрією можуть створювати як ніжні й романтичні образи, так і грайливі та зухвалі луки для найсміливіших та неординарних власниць довгих локонів.

Жіночі асиметричні довгі стрижки – це гра контрастів, складні силуети зачіски, оригінальні ідеї фарбування на нерівних пасмах великої довжини. Вибираючи модні стрижки на довге волосся з асиметрією, ви можете дібрати різні варіанти чубчика. Асиметрія має найкращий вигляд на прямому і густому волоссі, але хороший майстер зможе виконати модні довгі стрижки з асиметрією і на кучерявих пасмах.

А ось екстремалкам і жінкам, які готові на всілякі експерименти, варто взяти до уваги модні тренди стрижок на довге волосся, що реалізуються в таких варіаціях, як рвана стрижка і стрижка з поголеними частинами. Ефектно і неординарно, по-новому і зухвало – так можна охарактеризувати ці модні стрижки на довге волосся. Якщо ви активна, цілеспрямована і стильна дівчина, рвані стрижки на довге волосся з градуюванням нададуть вашим локонам неординарного вигляду.

Легка недбалість зараз у моді, тому такий образ гармонійно доповнюватиме вашу яскраву індивідуальність. Екстравагантні стрижки з поголеними частинами на скронях і потилиці креативно виглядають і на довгих локонах – це вибух емоцій, який демонструє за допомогою неординарної зовнішності ексклюзивне почуття стилю круто постриженої модниці. Довгі стрижки і виголені скроні – це одна з улюблених тем епатажних зірок. Креативним жінкам припадуть до смаку оригінальні поголені візерунки на потилиці і скронях у поєднанні з довгим рівним волоссям або шаруватою стрижкою.

Хочемо окремо виділити модні стрижки на довге волосся з різким переходом. Це можуть бути жіночі довгі стрижки, де майстер робить різкий перехід від чубчика до основної частини волосся, або різкий перехід між шарами в каскадній стрижці.

Також зухвалими і пам’ятними є стрижки на довге волосся з асиметрією, де подібні переходи найбільш очевидні й актуальні.

У тренді густий прямий чубчик з довгим прямим або підстриженим півколом волоссям. Також зацікавлять багатьох модниць стрижки на довге волосся з багаторівневою шапочкою і прямими пасмами.

А ось плавні переходи демонструють модні довгі стрижки в романтичному стилі під назвою сесон. Такий варіант виконується переважно на густих і прямих локонах. Довгі стрижки сесон – це неперевершені ідеї, що допомагають жінці досягти ексклюзивного ретро-образу.

