Ця страва нікого не залишить байдужим, адже її автор робить справжні дива на кухні. Ніжна куряча грудка на пюре із батату від іменитого шеф-кухаря та експерта «Все буде добре» Олександра Якутова. Готуйте вишукані страви у себе на кухні, здивуйте рідних вже сьогодні! Детальніше – в нашому матеріалі.

Інгредієнти (на 1 порцію):

Куряча грудка – 300 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Часник (для смаження) – 1 зубчик

Батат, запечений у фользі – 1 шт.

Картопля (стара), запечена у фользі – 1 шт.

Сіль (за смаком)

Перець (за смаком)

Вершки – 20 мл

Французька гірчиця – 5 мл

Вершкове масло – 20 г

Чебрець – 1 гілочка

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Для маринаду:

Свіжий імбир – 3 см

Часник – 1 зубчик

Французька гірчиця – 1 ч. л.

Рисовий оцет – 1 ст. л

Темна кунжутна олія – 1 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Сіль – 10 г

Перець чорний мелений – 6 г

Перець чилі – 1 шт.

Зелена цибуля – 2 пера

Кінза свіжа – 2 гілочки

Для презентації:

Редис – 1 шт.

Суцвіття броколі – 1 шт.

Зелена цибуля – 2 пера

Мікрогрін – 50 г

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Приготування:

Приготування картоплі та батату. Вимийте клубні батату та старої картоплі. На кожній бульбі зробіть виделкою проколи, посоліть дрібкою солі та чорного перцю, змастіть оливковою олією. На кожну бульбу покладіть по гілочці чебрецю та загорніть окремо кожну у фольгу. Викладіть їх на деко та запікайте протягом 1 години 30 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці. Приготуйте маринад. У середній мисці змішайте 2 ст. л. соєвого соусу, 2 ч. л. цукру, 1 ст. л. рисового оцту, 1 ст. л. кунжутної олії, 1 зубчик часнику, вичавлений крізь прес, 1 ч. л. дрібно натертого свіжого імбиру та 1 ч. л. дрібно нарізаного перцю чилі. Також додайте по 1 ст. л. дрібно нарізаної зеленої цибулі та кінзи. Приготуйте курячу грудку. Обсмажте грудку з обох боків на добре розігрітій сковорідці з 1 ст. л. оливкової олії та 50 г вершкового масла протягом 5 хв., періодично перевертаючи її. Приготуйте пюре. Запечену картоплю та батат очистіть від шкірки. Перекладіть клубні картоплі в комбайн, додайте 1 ч. ложку французької гірчиці, 20 г вершкового масла, 1 ст. л. молока і 2 пера дрібно нарізаної зеленої цибулі. Окремо перебийте в комбайні клубні батату. Змішайте пюре картоплі та батату. Сформуйте страву. На тарілку викладіть 150 г пюре, зверху викладіть курячу грудку. Прикрасьте страву слайсами редису, дрібно порізаними суцвіттями броколі та нарізаними вздовж перами зеленої цибулі.

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