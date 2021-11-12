Куриная грудка на пюре из батата: рецепт
12.11.2021
Это блюдо никого не оставит равнодушным, ведь его автор творит настоящее волшебство на кухне. Нежная куриная грудка на пюре из батата от именитого шеф-повара и эксперта «Все буде добре» Александра Якутова. Готовьте изысканные блюда прямо у себя на кухне, удивите родных уже сегодня! Подробнее — в нашем материале.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Куриная грудка — 300 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Чеснок (для жарки) — 1 зубчик
- Батат, запеченный в фольге — 1 шт.
- Картофель, запеченный в фольге — 1 шт.
- Соль (по вкусу)
- Перец (по вкусу)
- Сливки — 20 мл
- Французская горчица — 5 мл
- Сливочное масло — 20 г
- Тимьян — 1 веточка
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Для маринада:
- Свежий имбирь — 3 см
- Чеснок — 1 зубчик
- Французская горчица — 1 ч. л.
- Рисовый уксус — 1 ст. л
- Темное кунжутное масло — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Соль — 10 г
- Перец черный молотый — 6 г
- Перец чили — 1 шт.
- Зеленый лук — 2 пера
- Кинза свежая — 2 веточки
Для презентации:
- Редис — 1 шт.
- Соцветие брокколи — 1 шт.
- Зеленый лук — 2 пера
- Микрогрин — 50 г
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Приготовление:
- Приготовление картофеля и батата. Вымойте батат и картофель. На каждом клубне сделайте вилкой проколы, посолите щепоткой соли и черным перцем, смажьте все оливковым маслом. На каждый клубень положите по веточке тимьяна и заверните отдельно каждую в фольгу. Выложите их на противень и запекайте в течение 1 часа 30 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
- Приготовьте маринад. В средней миске смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 зубчик чеснока, выжатый через пресс, 1 ч. л. мелко натертого свежего имбиря и 1 ч. л. мелко нарезанного перца чили. Также добавьте по 1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука и кинзы.
- Приготовьте куриную грудку. Обжарьте грудку с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла и 50 г сливочного масла, в течение 5 мин. периодически переворачивайте ее.
- Приготовьте пюре. Запеченный картофель и батат очистите от кожуры. Переложите картофель в комбайн, добавьте 1 ч. л. французской горчицы, 20 г сливочного масла, 1 ст. л. молока и 2 пера мелко нарезанного зеленого лука. Отдельно перебейте в комбайне клубни батата. Смешайте пюре картофеля и батата.
- Сформируйте блюдо. На тарелку выложите 150 г пюре, сверху выложите куриную грудку. Украсьте блюдо слайсами редиса, мелко порезанными соцветиями брокколи и нарезанными вдоль перьями зеленого лука.
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