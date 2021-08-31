Конфітюр із полуниці з чорним перцем від Лізи Глінської
31.08.2021
Варення і чорний перець – поєднання дивне і навіть відразливе. Однак набувши досвіду в кращій кондитерській школі Парижа, кулінарний експерт «Все буде добре» Ліза Глинська запевняє, що післясмак від малиново-полуничного конфітюру з бальзамічним оцтом і чорним перцем вразить своїм зігріваючим ефектом і нікого не залишить байдужим.
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Інгредієнти:
- полуниця (свіжа або заморожена) – 500 г
- малина (свіжа або заморожена) – 320 г
- цукор – 560 г
- вода – 300 мл
- лимонний сік – 30 г
- бальзамічний оцет – 15 мл
- чорний перець горошком – 5-6 шт.
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Приготування:
- Підготуйте ягоди. Полуницю, якщо вона велика, розріжте на 2 або 4 частини.
- Чорний перець потовчіть у ступці. Якщо у вас немає ступки – не біда. Скористайтеся качалкою.
- Цукор змішайте з водою. Доведіть до кипіння. Помішувати не потрібно.
- Доведіть сироп до 118-120 °C – стан густого сиропу. Сироп не має змінити колір. Знадобиться десь 25 хвилин.
- Засипте ягоди. Додайте лимонний сік, бальзамічний оцет і потовчені горошини чорного перцю. Перемішайте.
- Варіть конфітюр на невеликому вогні, до 104 °С. Десь близько 1 години.
- Гарячий джем розлийте по стерильних баночках і щільно закрийте кришкою. Розлийте конфітюр максимально, щоб не було повітря. Переверніть баночки догори дном і дайте їм повністю охолонути. Коли конфітюр охолоне, приберіть баночки в темне місце.
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