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Наливка з ожини: рецепт покроковий у домашніх умовах

30.08.2021

Наливка з ожини не залишить вас байдужими! Пропонуємо рецепт солодкої та пряної наливки з ожини від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна, яку дуже легко приготувати вдома. Дізнайтеся, як зробити наливку з ожини, у нашому матеріалі.

наливка из ежевики

Інгредієнти:

  • Ожина – 800 г (4 склянки)
  • М’ята – 10 листочків
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Кардамон (не подрібнений) – 5 г
  • Аніс – 5 гілочок
  • Цукровий пісок – 400 г
  • Горілка – 1 л

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Приготування:

  1. Підготуйте ягоду. Для наливки підходять тільки м’які, стиглі ягоди ожини. Перебираючи ожину, видаліть усі листочки та гілочки.
  2. Беремо глибоку миску, засипаємо ягоди цукром, м’ятою, шматочками лимону, кардамоном, анісом та ретельно розминаємо їх, щоб з`явився сік.
  3. Перекладіть отриману ягідну масу у підготовлену тару. Це може бути скляна банка об`ємом у 3 л.
  4. Залийте ягідну масу горілкою, перемішайте.
  5. Закрийте ємність пластмасовою кришкою та сховайте її у темне прохолодне місце, замотавши в темний пакет. Дайте лікеру настоятися протягом місяця.
  6. Через місяць дістаньте готову наливку, процідіть її крізь марлю, складену втричі, і розлийте у пляшки або в одну велику тару.

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Video: Наливка з ожини: рецепт покроковий у домашніх умовах

Наливка з ожини: рецепт солодкої і пряної наливки з ожини від Сергія Калініна, яку просто приготувати вдома. Дізнайтеся, як приготувати наливку з ожини

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