Наливка з ожини: рецепт покроковий у домашніх умовах
30.08.2021
Наливка з ожини не залишить вас байдужими! Пропонуємо рецепт солодкої та пряної наливки з ожини від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна, яку дуже легко приготувати вдома. Дізнайтеся, як зробити наливку з ожини, у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Ожина – 800 г (4 склянки)
- М’ята – 10 листочків
- Лимон – 1/2 шт.
- Кардамон (не подрібнений) – 5 г
- Аніс – 5 гілочок
- Цукровий пісок – 400 г
- Горілка – 1 л
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Приготування:
- Підготуйте ягоду. Для наливки підходять тільки м’які, стиглі ягоди ожини. Перебираючи ожину, видаліть усі листочки та гілочки.
- Беремо глибоку миску, засипаємо ягоди цукром, м’ятою, шматочками лимону, кардамоном, анісом та ретельно розминаємо їх, щоб з`явився сік.
- Перекладіть отриману ягідну масу у підготовлену тару. Це може бути скляна банка об`ємом у 3 л.
- Залийте ягідну масу горілкою, перемішайте.
- Закрийте ємність пластмасовою кришкою та сховайте її у темне прохолодне місце, замотавши в темний пакет. Дайте лікеру настоятися протягом місяця.
- Через місяць дістаньте готову наливку, процідіть її крізь марлю, складену втричі, і розлийте у пляшки або в одну велику тару.
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Video: Наливка з ожини: рецепт покроковий у домашніх умовах
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