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Наливка из ежевики: рецепт пошаговый в домашних условиях

30.08.2021

Наливка из ежевики не оставит вас равнодушными! Предлагаем вам рецепт сладкой и пряной наливки из ежевики от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина, которую очень просто приготовить дома. Узнайте, как сделать наливку из ежевики, в нашем материале.

наливка из ежевики

Ингредиенты:

  • Ежевика – 800 г (4 стакана)
  • Мята – 10 листочков
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Кардамон (не измельченный) – 5 г
  • Анис – 5 веточек
  • Сахарный песок – 400 г
  • Водка – 1 л

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Приготовление:

  1. Подготовка ягод. Для наливки подходят только мягкие спелые ягоды ежевики. Переберите их, удалите все листочки и веточки.
  2. Берем глубокую миску, засыпаем ягоды сахаром, мятой, нарезанными дольками лимона, кардамоном, анисом и тщательно разминаем их, чтобы дали сок.
  3. Переложите полученную ягодную массу в подготовленную тару. Это может быть стеклянная 3-литровая банка или бутыль.
  4. Залейте ягодную массу водкой, перемешайте.
  5. Закройте емкость пластмассовой крышкой и уберите ее в темное прохладное место, замотав в темный пакет. На месяц забудьте о своей наливке.
  6. Через месяц достаньте готовую наливку, процедите ее через марлю, сложенную втрое, и разлейте по бутылкам или в одну большую тару.

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Video: Наливка из ежевики: рецепт пошаговый в домашних условиях

Наливка из ежевики: рецепт сладкой и пряной наливки из ежевики от Сергея Калинина, которую просто приготовить дома. Узнайте, как приготовить наливку из ежевики

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