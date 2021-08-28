Маринований кавун з перцем від Євгена Поліводи
28.08.2021
Ви звикли що кавун – це щось солодке, але ніколи не замислювалися про те, що його можна солити? Наш експерт Євген Полівода навчить вас, як замаринувати кавун за рецептом його бабусі! Маринований кавун з перцем неодмінно порадує вашу сім’ю в зимові холоди, коли так хочеться чогось літнього!
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Складові:
- Кавун – 2 кг
- Болгарський перець – 2-3 шт.
- Лавровий лист – 4 шт.
- Суміш перців (горошком) – 8 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Гірчичний порошок – 1 ч. л.
- Селера (стебло) – 2-3 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль (кам’яна) – 1 ст. л.
- Лимонна кислота – 1 ч. л.
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Приготування:
- Кавун нарізати шматочками, не знімаючи шкірку.
- Перець нарізати смужками, селеру півкільцями.
- Помістити шарами в стерилізовані банки кавун, перець, селеру, спеції і гірчицю.
- Залити окропом, дати настоятися 20 хвилин.
- Злити воду, додати в неї сіль, цукор, кип’ятити 2 хвилини, додати лимонну кислоту.
- Влити маринад в банку, закатати і перевернути.
- Обернути банки рушником.
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