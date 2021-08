Ви звикли що кавун – це щось солодке, але ніколи не замислювалися про те, що його можна солити? Наш експерт Євген Полівода навчить вас, як замаринувати кавун за рецептом його бабусі! Маринований кавун з перцем неодмінно порадує вашу сім’ю в зимові холоди, коли так хочеться чогось літнього!

Більше на тему: Консервований болгарський перець: рецепт на зиму

Складові:

Більше на тему: Маринований виноград: рецепт приготування

Приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.