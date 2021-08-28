Ви звикли що кавун – це щось солодке, але ніколи не замислювалися про те, що його можна солити? Наш експерт Євген Полівода навчить вас, як замаринувати кавун за рецептом його бабусі! Маринований кавун з перцем неодмінно порадує вашу сім’ю в зимові холоди, коли так хочеться чогось літнього!

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Складові:

Кавун – 2 кг

Болгарський перець – 2-3 шт.

Лавровий лист – 4 шт.

Суміш перців (горошком) – 8 шт.

Часник – 4 зуб.

Гірчичний порошок – 1 ч. л.

Селера (стебло) – 2-3 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Сіль (кам’яна) – 1 ст. л.

Лимонна кислота – 1 ч. л.

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Приготування:

Кавун нарізати шматочками, не знімаючи шкірку. Перець нарізати смужками, селеру півкільцями. Помістити шарами в стерилізовані банки кавун, перець, селеру, спеції і гірчицю. Залити окропом, дати настоятися 20 хвилин. Злити воду, додати в неї сіль, цукор, кип’ятити 2 хвилини, додати лимонну кислоту. Влити маринад в банку, закатати і перевернути. Обернути банки рушником.

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