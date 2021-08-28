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Маринованный арбуз с перцем от Жени Поливоды

28.08.2021

Вы привыкли что арбуз – это сладкое лакомство, но никогда не задумывались о том, что его можно солить? Наш эксперт Женя Поливода научит вас, как замариновать арбуз по рецепту его бабушки! Маринованный арбуз с перцем непременно порадует вашу семью в зимние холода, когда так хочется чего-то летнего!

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Ингредиенты:

  • Арбуз – 2 кг
  • Болгарский перец – 2-3 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Смесь перцев (горошком) – 8 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Горчичный порошок – 1 ч. л.
  • Сельдерей (стебель) – 2-3 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль (каменная) – 1 ст. л.
  • Лимонная кислота – 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. Арбуз нарезать кусочками, не снимая шкурку.
  2. Перец нарезать полосками, сельдерей полукольцами.
  3. Поместить слоями в стерилизованную банку арбуз, перец, сельдерей, специи и горчицу.
  4. Залить кипятком, дать настояться 20 минут.
  5. Слить воду, добавить в нее соль, сахар, кипятить 2 минуты, добавить лимонную кислоту.
  6. Влить маринад в банку, закатать и перевернуть.
  7. Обернуть банки полотенцем.

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