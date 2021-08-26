Тетяна Литвинова поділилася рецептом легкого в приготуванні і неймовірно смачного сирного торта з малиною. Ніякого випікання – всього 10 хвилин, щоб смаколик настоявся в холодильнику, і десерт готовий! Читайте рецепт торта з малиною в матеріалі.

Сирний торт без випічки з малиною зможе приготувати навіть найлінивіша господиня. Мінімум зусиль – максимум задоволення. Записуйте смачний рецепт сирного торту:

Інгредієнти для коржа:

Вівсяне печиво – 500 г

Вершкове масло – 150-200 г

Інгредієнти для сирного прошарку:

Домашній сир – 450-500 г

Ягоди малини – 300 г

Ванільний цукор – 10 г

Цукровий пісок – 125 г

Сметана – 200 г (залежить від сухості сиру: чим вологіше сир, тим менше сметани)

Желатин швидкорозчинний – 20 г

Інгредієнти для верхнього шару з желе:

Пачка желе малинового

Вода

Ягоди малини для прикрас

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Приготування:

Печиво розкришити. Потім змішати його з вершковим маслом. Форму змастити масло. Далі викласти отриману суміш. Потім залити желатин водою та залишити набухати. Сир викласти в кухонну машину, збити до однорідності. Додати цукор, ванільний цукор, сметану і ягоди. Частину ягід залишити для прикрашання. Збити до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані до рідкого стану. Потім влити обережно желатин в сирну масу та перемішати. Залити нею зверху корж із печива. Викласти шар малини, потім знову залити суміш і викласти ягоди. Поставити сирний пиріг у холодильник. Далі розчинити пачку желе у воді. Обережно вилити частину желе і поставити в морозильну камеру, щоб схопилося. Потім заливаємо інше желе і ставимо в холодильник до повного охолодження. Сирний торт готовий!

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Video: Сирний торт без випікання з малиною: рецепт Тетяни Литвинової Як приготувати смачний сирний торт без випічки з малиною розповіла Тетяна Литвинова. Читайте рецепт сирного торта з малиною без випічки