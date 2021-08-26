Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой
26.08.2021
Татьяна Литвинова поделилась рецептом легкого в приготовлении и невероятно вкусного творожного торта с малиной. Никакого выпекания – всего 10 минут, чтобы лакомство настоялось в холодильнике, и десерт готов! Читайте рецепт торта с малиной в материале.
Творожный торт без выпечки с малиной сможет приготовить даже самая ленивая хозяйка. Минимум усилий — максимум удовольствия. Записывайте вкусный рецепт творожного торта:
Ингредиенты для коржа:
- Овсяное печенье – 500 г
- Сливочное масло – 150-200 г
Ингредиенты для творожной прослойки:
- Домашний творог – 450-500 г
- Ягоды малины – 300 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сахарный песок – 125 г
- Сметана – 200 г (зависит от сухости творога: чем влажнее творог, тем меньше сметаны)
- Желатин быстрорастворимый – 20 г
Ингредиенты для верхнего слоя с желе:
- Пачка желе малинового
- Вода
- Ягоды малины для украшения
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Приготовление:
- Печенье раскрошить. Затем смешать его с размягченным сливочным маслом.
- Разъемную форму смазать маслом. Далее выложить получившуюся смесь. Затем залить желатин водой и оставить набухать.
- Творог выложить в кухонную машину, взбить до однородности. Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и ягоды. Часть ягод оставить для украшения.
- Взбить до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане до жидкого состояния. Затем влить осторожно желатин в творожную массу и перемешать.
- Залить ею сверху корж из печенья. Выложить шар малины, затем снова залить смесь и выложить ягоды. Поставить творожный пирог в холодильник.
- Далее растворить пачку желе в воде. Осторожно вылить часть желе и поставить в морозильную камеру, чтобы схватилось.
- Затем заливаем остальное желе и ставим в холодильник до полного остывания. Творожный торт готов!
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Video: Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой
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