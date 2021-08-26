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Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой

26.08.2021

 Татьяна Литвинова поделилась рецептом легкого в приготовлении и невероятно вкусного творожного торта с малиной. Никакого выпекания – всего 10 минут, чтобы лакомство настоялось в холодильнике, и десерт готов! Читайте рецепт торта с малиной в материале.

торт с малиной

Творожный торт без выпечки с малиной сможет приготовить даже самая ленивая хозяйка. Минимум усилий — максимум удовольствия. Записывайте вкусный рецепт творожного торта:

Ингредиенты для коржа:

  • Овсяное печенье – 500 г
  • Сливочное масло – 150-200 г

Ингредиенты для творожной прослойки:

  • Домашний творог – 450-500 г
  • Ягоды малины – 300 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сахарный песок – 125 г
  • Сметана – 200 г (зависит от сухости творога: чем влажнее творог, тем меньше сметаны)
  • Желатин быстрорастворимый – 20 г

Ингредиенты для верхнего слоя с желе:

  • Пачка желе малинового
  • Вода
  • Ягоды малины для украшения

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Приготовление:

  1. Печенье раскрошить. Затем смешать его с размягченным сливочным маслом.
  2. Разъемную форму  смазать маслом. Далее выложить получившуюся смесь. Затем залить желатин водой и оставить набухать.
  3. Творог выложить  в кухонную машину, взбить до однородности. Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и ягоды. Часть ягод оставить для украшения.
  4. Взбить до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане до жидкого состояния. Затем влить осторожно желатин в творожную массу и перемешать.
  5. Залить ею сверху корж из печенья. Выложить шар малины, затем снова залить смесь и выложить ягоды. Поставить творожный пирог в холодильник.
  6. Далее растворить пачку желе в воде. Осторожно вылить часть желе и поставить в морозильную камеру, чтобы схватилось.
  7. Затем заливаем остальное желе и ставим в холодильник до полного остывания. Творожный торт готов!

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Video: Творожный торт без выпечки с малиной: рецепт Татьяны Литвиновой

Как приготовить вкуснейший творожный торт без выпечки с малиной рассказала Татьяна Литвинова. Читайте рецепт творожного торта с малиной без выпечки

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