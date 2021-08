Екстрасенси Хаял Алекперов і Рубіна Цибульська розповіли, як нейтралізувати небезпечні прикмети, пов’язані з грошима. Якщо ви дослухаєтеся до їхніх порад, непередбачених витрат вдасться уникнути! Читайте подробиці про прикмети щодо грошей у нашому матеріалі.

Таку прикмету дуже легко нейтралізувати, щоб велика грошова втрата не торкнулася вас і вашої родини.

Не варто класти дріб’язок, що розсипався, назад у гаманець, скарбничку або кишеню. Потрібно віддати його бідним або поміняти на більш великі купюри в магазині, аптеці або в іншої людини.

Віднести дріб’язок потрібно, зібравши його в руку. Якщо не зустрінете жодного жебрака, то залиште гроші на вулиці.

Якщо на вулиці з вашої кишені або гаманця випав дріб’язок – не підіймайте його, нехай там і залишається. Залишивши його там, ви тим самим тільки уникнете великої грошової втрати.

Потрібно і можна рахувати гроші на сонячному світлі, тому що сонце символізує собою золото. А коли ви рахуєте гроші в той момент, коли день іде на спад, то і ваші фінанси теж можуть піти на спад. І такою дією ви заважаєте грошам прийти у дім.

Адже не дарма кажуть: «Що впало – те пропало». Упав гаманець – до непотрібних розтрат. Якщо щось важливе впало – потрібно на ньому посидіти, сказавши при цьому: «Моє», щоб нейтралізувати цю прикмету.

Якщо ви отримали велику суму грошей, то швидше несіть її додому. Не витрачайте в цей день ані копійки. Це дасть вам можливість зарядити свій будинок активною грошовою енергетикою, щоб гроші у вас завжди водилися і не витікали. Нехай гроші обов’язково переночують удома. Якщо гроші виплатили на банківську карту, принесіть її додому.

Якщо ви витрачали гроші, які отримали в цей самий день, то щоб уникнути збитків, необхідно провести такий ритуал: принесіть решту суми додому. Візьміть гроші в руки і 3 рази побийте по кожній п’яті зі словами: «Коли додому прийшло, нехай дороги з дому не буде». Так нехай зробить кожен повнолітній член сім’ї, який проживає з вами. Так ви уникнете збитків, більше того, ви поставите на собі захист на збереження грошей.

Варто виробити в собі звичку ніколи не класти на стіл ключі та гроші. Стіл – це посередник між нашим світом і потойбічним. А значить, кинуті на нього ключі – це знак того, що може щось погане статися з будинком (крадіжка, пожежа і т.д.), а кинуті гроші на стіл обіцяють швидке збіднення.

Для зручності необхідно просто перекрити шлях між нашим і тим світом: на нижньому боці стільниці наклеїти скотч, намалювати замок і зверху на скотч наклеїти зі словами: «Закриваю, замикаю, оберігаю». Через три ночі зняти.

З давніх-давен цигани використовували для залучення грошей дзвін монет. За старих часів жінки, виходячи на заробітки з таборів, обов’язково надягали намиста, бо саме їх дзвін привертав удачу в торгівлі. Зараз також використовують дзвін монет для залучення фінансової удачі. Для цього необхідно взяти сім монет з металу жовтого кольору (будь-якого розміру). Жовтий колір – це колір золота. У кожних дверях свого будинку пересипайте в руках монети, щоб дзвеніли, і повторюйте наступні слова: «Дзвени, блищи, пересипайся, до мене йди, не переривайся!» І так три рази. Зробивши такий ритуал, ви привернете у свій дім багатство.

