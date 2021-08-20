Экстрасенсы Хаял Алекперов и Рубина Цыбульская рассказали, как нейтрализовать опасные приметы, связанные с деньгами. Если вы последуете их советам, непредвиденных трат удастся избежать! Читайте подробности про приметы о деньгах в нашем материале.

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Первая примета: Если вы случайно рассыпали мелочь – ждите крупной денежной потери

Такую примету очень легко нейтрализовать, чтобы крупная денежная потеря не коснулась вас и вашей семьи.

Не стоит класть рассыпавшуюся мелочь обратно в кошелёк, копилку или карман. Нужно отдать её бедным или поменять на более крупные купюры в магазине, аптеке или у другого человека.

Отнести мелочь нужно, собрав её в руку. Если не встретите ни одного нищего, то оставьте деньги на улице.

Если на улице из вашего кармана или кошелька выпала мелочь – не поднимайте её обратно, пусть там и остаётся. Оставив её там, вы тем самым только избежите крупной денежной потери.

Вторая примета: Не считайте деньги после захода солнца – так вы помешаете деньгам прийти в дом

Нужно и можно считать деньги на солнечный свет, потому что солнце символизирует собой золото. А когда вы считаете деньги в тот момент, когда день идёт на убыль, то и ваши финансы тоже могут уйти на убыль. И таким действием вы мешаете деньгам прийти в дом.

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Третья примета: Кошелёк падает к ненужным растратам

Не зря ведь говорят: «Что упало – то пропало». Упал кошелёк – к ненужным растратам. Если что-то важное упало – нужно на нём посидеть, сказав при этом: «Моё», чтобы нейтрализовать эту примету.

Четвёртая примета: Не тратьте деньги в день зарплаты или прибыли – это к убыткам

Если вы получили крупную сумму денег, то скорее несите её домой. Не тратьте в этот день ни копейки. Это даст вам возможность зарядить свой дом активной денежной энергетикой, чтобы деньги у вас всегда водились и не утекали. Пусть деньги обязательно переночуют дома. Если деньги выплатили на банковскую карту, принесите её домой.

Если вы тратили деньги, которые получили в этот же день, то для того чтобы избежать убытков, необходимо провести такой ритуал: принесите оставшуюся сумму домой. Возьмите деньги в руки и 3 раза побейте по каждой пятке со словами: «Коли в дом пришло, пусть дороги из дома не будет». Так пусть сделает каждый совершеннолетний член семьи, который проживает с вами. Так вы избежите убытков, более того, вы поставите на себе защиту на сохранение денег.

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Пятая примета: Нельзя класть деньги на стол, чтобы не обеднеть

Нужно выработать в себе привычку никогда не класть на стол ключи и деньги. Стол – это посредник между нашим миром и потусторонним. А значит, брошенные на него ключи – это знак того, что может что-то плохое произойти с домом (воровство, пожар и т.д.), а брошенные деньги на стол сулят скорое обеднение.

Для удобства необходимо просто перекрыть путь между нашим и тем миром: на нижней стороне столешницы наклеить скотч, нарисовать замок и сверху на скотч наклеить со словами: «Закрываю, замыкаю, оберегаю». Через три ночи снять.

Ритуал от Рубины Цыбульской

Издавна цыгане использовали для привлечения денег звон монет. В старину женщины, выходя на заработки из таборов, обязательно надевали мониста, потому что именно их звон привлекал удачу в торговле. Сейчас также используют звон монет для привлечения финансовой удачи. Для этого необходимо взять семь монет из металла желтого цвета (любого размера). Жёлтый цвет – это цвет золота. У каждой двери своего дома пересыпайте в руках монеты, чтобы звенели, и повторяйте следующие слова: «Звени, блести, пересыпайся, ко мне иди, не прерывайся!». И так три раза. Сделав такой ритуал, вы привлечёте в свой дом богатство.

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