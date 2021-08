Як зробити праймер для обличчя своїми руками: рецепт Анни Гуарани

Як зробити праймер для обличчя своїми руками, знає експерт «Все буде добре» Анна Гуарана! З проблемою жирного блиску на шкірі відомий хореограф знайома не з чуток. Праймер для обличчя за її особистим рецептом дозволяє шкірі залишатися матовою до 12 годин, навіть в умовах активного руху! Як зробити праймер для обличчя своїми руками, читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування праймера:

Застосування праймера:

З такої кількості складових, як зазначено в рецепті, виходить 30 г продукту. Пакуємо в маленьку баночку. Засобу вистачить на півроку застосування.

Для нанесення під макіяж потрібно взяти невелику горошину засобу і розподілити по обличчю масажними лініями, рухаючись від чола до щік і підборіддя, не забуваючи обробити зону біля носа. Засіб потрібно наносити подушечками пальців, втираючими і вбиваючими рухами.

