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Как сделать праймер для лица своими руками: рецепт Анны Гуараны

19.08.2021

Как сделать праймер для лица своими руками, знает эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана! С проблемой жирного блеска на коже известный хореограф знакома не понаслышке. Праймер для лица по ее личному рецепту позволяет коже оставаться матовой до 12 часов, даже в условиях активного движения! Как сделать праймер для лица своими руками, читайте в нашем материале.

праймер своими руками

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Ингредиенты:

  • детский крем – 1 ч. л.
  • цинковая мазь – ¼ ч. л.
  • рисовая мука – ¼ ч. л.
  • кукурузный крахмал – ¼ ч. л.

Приготовление праймера:

  1. Как основу берём обычный детский крем.
  2. Добавляем к крему ¼ ч. л. цинковой мази – это тот ингредиент, который вбирает излишки кожного сала.
  3. Берём рисовую муку, лучше специально её поискать, так как самостоятельно измельчить рис не подходит – частички выйдут слишком крупными.
  4. Замешиваем эти ингредиенты с кукурузным крахмалом.

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Применение праймера:

Из такого количества составляющих, как указано в рецепте, получается 30 г продукта. Упаковываем в маленькую баночку. Средства хватит на полгода применения.

Для нанесения под макияж нужно взять небольшую горошину средства и распределить по лицу массажными линиями, двигаясь ото лба к щекам и подбородку, не забывая проработать зону у носа. Средство нужно наносить подушечками пальцев, втирающими и вбивающими движениями.

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Video: Как сделать праймер для лица своими руками: рецепт Анны Гуараны

Как сделать праймер для лица своими руками? Праймер для лица своими руками научила нас делать Анна Гуарана

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