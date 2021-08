Не знаєте, як переконати дитину сходити до дантиста? Це одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються батьки, коли дітей доводиться вмовляти щось зробити попри їхні капризи. Читайте поради від експерта «Все буде добре» психолога Оксани Зайцевої, як умовити дитину піти до стоматолога.

Батьки розповідають дитині казку, в якій злим чарівником виступає карієс, що потребує негайного знищення. Аби побороти зло, потрібен лицар. Однак він має пройти три випробування. Той, хто першим їх пройде, отримає подарунок, який йому вручить Зубна фея. Спочатку малеча має відгадати три тематичні загадки, потім – почистити зубки і наостанок – сходити до стоматолога. Цікава гра стимулюватиме вашу дитину. Тож у виграші будуть усі: і дитина, бо отримає подарунок, і ви, адже дантист полікує зубки малечі.

Ваше завдання – показати дитині мультик, в якому герой не боїться відвідувати дантиста. Наприклад, відомий мультфільм про свинку Пеппу, в якому героїня залюбки йде до зубного лікаря, аби вилікувати карієс. Якщо ж авторитет у дитини – хтось із друзів чи дорослих (бабуся, дідусь, тато, мама), сміливо наводьте їх у приклад. Дитина обов’язково замислиться над вчинками тих, ким вона захоплюється, та зробить так, як вони.

Цей метод – найпростіший. У дитини є мрія, тож аби отримати бажане, вона піде на поступки. Наприклад, ви обіцяли відвести своє чадо на довгоочікуваний концерт і купили квитки. Показуєте їх йому і кажете: «Нам треба швидко збиратися, щоб встигнути, але перед цим потрібно забігти в одне місце – до стоматолога. Якщо ти погодишся на мою умову, то концерт – у тебе в кишені». Вуаля – ваш малюк уже в кріслі зубного лікаря!

