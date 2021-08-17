Не знаете, как убедить ребенка сходить к дантисту? Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются родители, когда детей приходится уговаривать что-то сделать, несмотря на их капризы. Читайте советы от эксперта «Все буде добре» психолога Оксаны Зайцевой, которые помогут заставить ваше чадо пойти к стоматологу.

Метод № 1. Злой волшебник

Родители рассказывают ребенку сказку, в которой злым волшебником выступает кариес, требующий немедленного уничтожения. Чтобы побороть зло, нужен рыцарь. Однако он должен пройти три испытания. Тот, кто первым их преодолеет, получит подарок, который ему вручит Зубная фея. Сначала ребенок должен отгадать три тематических загадки, затем почистить зубки и напоследок – сходить к стоматологу. Интересная игра будет стимулировать ваше чадо. В результате в выигрыше будут все: и ребенок, потому что получит подарок, и вы, ведь дантист полечит зубки вашему малышу.

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Метод № 2. Авторитетный герой

Ваша задача – показать ребенку мультик, в котором герой не боится посещать дантиста. Например, известный мультфильм о свинке Пеппе, в котором героиня охотно идет к зубному врачу, чтобы вылечить кариес. Если же авторитет у ребенка – кто-то из друзей, взрослых (бабушка, дедушка, папа, мама), смело приводите их в пример. Ребенок обязательно задумается над поступками тех, кем он увлекается, и сделает так, как они.

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Метод № 3. Заветное желание

Этот метод – самый простой. У ребенка есть мечта, поэтому чтобы получить желаемое, он пойдет на уступки. Например, вы обещали отвести свое чадо на долгожданный концерт и купили билеты. Показываете их ему и говорите: «Нам нужно быстро собираться, чтобы успеть на концерт, но перед этим нужно забежать в одно место – к стоматологу. Если ты согласишься на мое условие, то концерт – у тебя в кармане». Вуаля – ваш малыш уже в кресле зубного врача!

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Video: Как уговорить ребенка пойти к зубному врачу: советы психолога Как уговорить ребенка пойти к стоматологу? Что нужно сделать, чтобы ребенок перестал бояться врача? Смотрите видео и узнайте, как уговорить ребенка пойти к дантисту