Жіноче лібідо відповідає за бажання жінки вступати в сексуальний контакт. Одна з найпоширеніших проблем у дівчат в сексі – це знижене лібідо або небажання кохатися. Наші прості та доступні поради про те, як жінці підвищити своє лібідо, допоможуть вам повернути радість інтимної близькості.

Психолог-сексолог Неллі Верховська в студії «Все буде добре» розповіла, що найчастіше причини зниження лібідо у жінок діляться на два типи: фізичні та психологічні. І з тими, і з іншими можна впоратися за допомогою порад експерта. Давайте розглянемо детальніше причини зниження сексуального бажання і як з ними боротися.

Аби побороти його, необхідно привести в порядок фізіологію. Перш за все варто відмовитися від виснажливих дієт. До речі, жінки, у яких є невелика кількість жиру на стегнах і животі, мають лібідо вище, ніж ті, які виснажують себе дієтами. Це передбачено природою. На психологічному рівні така жінка впевнена, що в разі зачаття вона виносить здорову дитину. Організм сигналізує їй про впевненість, таким чином її темперамент зростає. Тому не варто намагатися досягти ідеально рівного живота і занадто худих стегон.

Важливо привести до ладу свої думки і не зациклюватися на власному «Я»: я товста, я худа, я гірша, я краща, розумніша або менш розумна тощо. Це призводить лише до того, що думки не концентруються на роботі в парі та пошуку компромісів. Варто не зациклюватися на собі, а вивчати себе, прислухаючись до потреб вашого організму, а до проблем в ліжку ставитися як до завдань. Пам’ятайте: всі проблеми утворюються саме в голові.

Давайте згоду на секс із вашим партнером, навіть якщо ви зовсім не хочете цього. Але робіть це широко розкриваючи рота, глибоко вдихайте і видихайте зі звуком з глибини живота. Ця вправа розвиває внутрішні м’язи та знімає затиски. Ви побачите, що сексуальне бажання з’явиться, ви будете самостійно заводити себе зсередини. Через кілька місяців таких тренувань лібідо підвищиться і посилить ваші відчуття під час сексу, ваш мозок почне інакше сприймати цю дію.

Коли в організмі жінки порушений певний баланс хімічних речовин, йому навряд чи вдасться відчути сильний потяг і неземне задоволення від сексу. Підвищити тестостерон та знизити серотонін допоможуть продукти, що стимулюють лібідо, – це білки: м’ясо, птиця, яйця, молочні продукти, бобові та риба, риб’ячий жир і чорний шоколад. Фрукти й овочі можна їсти в необмеженій кількості.

Значно підвищать лібідо 30-хвилинні щоденні прогулянки, легкий біг або плавання. Після спорту слід прийняти гарячу ванну – вона забезпечить приплив крові до статевих органів. Також доведено, що аромо- та звукотерапія допомагають налаштовуватися на секс. Використовуйте аромати жасмину, троянди, герані, іланг-ілангу, неролі або гіркого мигдалю як афродизіак у поєднанні з улюбленою музикою. І головне – налаштуйте ваш мозок. Не зациклюйтеся на буденних справах, спробуйте відволіктися і пофантазувати, як і де ви хочете зайнятися сексом із вашим коханим.

