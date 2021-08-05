Женское либидо отвечает за желание женщины вступать в сексуальный контакт. Одна из самых распространенных проблем у девушек в сексе — это пониженное либидо или нежелание заниматься любовью. Наши простые и доступные советы о том, как женщине повысить свое либидо, помогут вам вернуть радость интимной близости.

Психолог-сексолог Нелли Верховская в студии «Все буде добре» рассказала, что чаще всего причины снижения либидо у женщин делятся на два типа: физические и психологические. И с теми, и с другими можно справиться с помощью советов эксперта. Давайте рассмотрим детальнее причины снижения сексуального желания и как с ними бороться.

Физиологический аспект

Чтобы побороть его, необходимо привести в порядок физиологию. Прежде всего стоит отказаться от изнурительных диет. Кстати, у женщин, имеющих небольшое количество жира на бедрах и животе, либидо выше, нежели у тех, которые истощают себя диетами. Это предусмотрено природой. На психологическом уровне такая женщина уверена, что в случае зачатия она выносит здорового ребенка. Организм сигнализирует ей об уверенности, таким образом ее темперамент растет. Поэтому не стоит пытаться достичь идеально ровного живота и слишком худых бедер.

Психологический аспект

Важно привести в порядок свои мысли и не зацикливаться на собственном «Я»: я толстая, я худая, я хуже, я лучше, умнее или менее умная и т. д. Это приводит лишь к тому, что мысли не концентрируются на работе в паре и поиске компромиссов. Стоит не зацикливаться на себе, а изучать себя, прислушиваясь к потребностям вашего организма, а к проблемам в постели относиться как к задачам. Помните: все проблемы образуются именно в голове.

Больше по теме: Как секс в жару влияет на организм

Технический секс

Давайте согласие на секс с вашим партнером, даже если вы совсем не хотите этого. Но делайте это широко раскрывая рот, глубоко вдыхайте и выдыхайте со звуком из глубины живота. Это упражнение развивает внутренние мышцы и снимает зажимы. Вы увидите, что сексуальное желание появится, вы будете самостоятельно заводить себя изнутри. Через несколько месяцев таких тренировок либидо повысится и усилит ваши ощущения во время секса, ваш мозг начнет иначе воспринимать это действие.

Питание



Когда в организме женщины нарушен определенный баланс химических веществ, ему вряд ли удастся испытать сильное влечение и неземное удовольствие от секса. Повысить тестостерон и снизить серотонин помогут продукты, стимулирующие либидо, — это белки: мясо, птица, яйца, молочные продукты, бобовые и рыба, рыбий жир и черный шоколад. Фрукты и овощи можно есть в неограниченном количестве.

Больше по теме: Физическая несовместимость во время секса. Советы психолога и гинеколога

Как подготовить себя в течение дня

Значительно повысят либидо 30-минутные ежедневные прогулки, легкий бег или плавание. После спорта следует принять горячую ванну — она обеспечит прилив крови к половым органам. Также доказано, что аромо- и звукотерапия помогают настраиваться на секс. Используйте ароматы жасмина, розы, герани, иланг-иланга, нероли или горького миндаля как афродизиак в сочетании с любимой музыкой. И главное — настройте ваш мозг. Не зацикливайтесь на будничных делах, попробуйте отвлечься и пофантазировать, как и где вы хотите заняться сексом с вашим любимым.

Video: Как женщине повысить свое либидо Либидо у женщин: что это и как, повысив его, повысить влечение у женщин. В студии "Все буде добре" сексолог рассказывает о разных способах, с помощью которых можно повысить либидо у женщин