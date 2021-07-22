Як приготувати ситний салат і залишитися у формі? Кухар Сергій Калінін стверджує, що знає рецепт салату, який замінить повноцінну вечерю і не позначиться на фігурі. Читайте рецепт бельгійського дієтичного салату з овочами та куркою в нашому матеріалі.

Інгредієнти (на 1 порцію):

баклажан – 1 шт.

квасоля стручкова – 100 г

цибуля зелена – 2 шт.

філе куряче – 80 г

помідори невеликі – 2 шт.

лимон – 1/2 шт.

салат зелений – за смаком

сіль, перець – за смаком

Інгредієнти для соусу:

рисовий або білий винний або яблучний оцет – 1 ст. л.

часник – 1 зубчик

мед рідкий – 0,5 ч. л.

оливкова олія – ​​1 ст. л.

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Приготування:

Куряче філе відварити, баклажани порізати кружальцями й обсмажити на сухій пательні, квасолю бланшувати. Усі інгредієнти змішати, скропити оливковою олією та лимонним соком й обсмажити 3 хвилини на пательні. Для приготування заправки подрібнений часник змішати з оцтом, медом та оливковою олією. Усі інгредієнти викласти на тарілку, додати порізаний помідор і подрібнену зелену цибулю. Полити соусом.

Смачного!

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