Як приготувати ситний салат і залишитися у формі? Кухар Сергій Калінін стверджує, що знає рецепт салату, який замінить повноцінну вечерю і не позначиться на фігурі. Читайте рецепт бельгійського дієтичного салату з овочами та куркою в нашому матеріалі.

Інгредієнти (на 1 порцію):

Інгредієнти для соусу:

Більше на тему: Смачні літні салати: топ-5 рецептів від зірок СТБ

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.