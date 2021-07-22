Бельгійський салат: рецепт від Сергія Калініна
22.07.2021
Як приготувати ситний салат і залишитися у формі? Кухар Сергій Калінін стверджує, що знає рецепт салату, який замінить повноцінну вечерю і не позначиться на фігурі. Читайте рецепт бельгійського дієтичного салату з овочами та куркою в нашому матеріалі.
Інгредієнти (на 1 порцію):
- баклажан – 1 шт.
- квасоля стручкова – 100 г
- цибуля зелена – 2 шт.
- філе куряче – 80 г
- помідори невеликі – 2 шт.
- лимон – 1/2 шт.
- салат зелений – за смаком
- сіль, перець – за смаком
Інгредієнти для соусу:
- рисовий або білий винний або яблучний оцет – 1 ст. л.
- часник – 1 зубчик
- мед рідкий – 0,5 ч. л.
- оливкова олія – 1 ст. л.
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Приготування:
- Куряче філе відварити, баклажани порізати кружальцями й обсмажити на сухій пательні, квасолю бланшувати.
- Усі інгредієнти змішати, скропити оливковою олією та лимонним соком й обсмажити 3 хвилини на пательні.
- Для приготування заправки подрібнений часник змішати з оцтом, медом та оливковою олією.
- Усі інгредієнти викласти на тарілку, додати порізаний помідор і подрібнену зелену цибулю. Полити соусом.
Смачного!
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