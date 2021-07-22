Как приготовить сытный салат и остаться в форме? Повар Сергей Калинин утверждает, что знает рецепт салата, который заменит полноценный ужин и не отразится на фигуре. Читайте рецепт бельгийского диетического салата с овощами и курицей в нашем материале.

Ингредиенты (на 1 порцию):

баклажан – 1 шт.

фасоль стручковая – 100 г

лук зеленый – 2 шт.

филе куриное – 80 г

помидоры небольшие – 2 шт.

лимон – 1/2 шт.

салат зеленый – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

рисовый или белый винный или яблочный уксус – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

мед жидкий – 0,5 ч. л.

масло оливковое – 1 ст. л.

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Приготовление:

Куриное филе отварить, баклажаны порезать кружочками и обжарить на сухой сковороде, фасоль бланшировать. Все ингредиенты смешать, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком и обжарить 3 минуты на сковороде. Для приготовления заправки измельченный чеснок смешать с уксусом, медом и оливковым маслом. Все ингредиенты выложить на тарелку, добавить порезанный помидор и измельченный зеленый лук. Полить соусом.

Приятного аппетита!

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