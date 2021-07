Кабачок – зелене джерело вітамінів, яке так і проситься на стіл. Страви з цього овоча не лише насичують ваш організм вітамінами, а й допомагають триматися у формі. Читайте рецепт смачної, низькокалорійної та швидкої в приготуванні лазаньї з кабачків від експертки «Все буде добре» Наталії Левензон у нашому матеріалі.

Більше на тему: Страви з кабачків: топ-5 найсмачніших рецептів

Інгредієнти:

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів від Михайла Присяжнюка

Приготування:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.