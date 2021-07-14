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Лазанья из кабачков

14.07.2021

Кабачок – зеленый источник витаминов, который так и просится на стол. Блюда из этого овоща не только насыщают ваш организм витаминами, но и помогают держать себя в форме. Читайте рецепт вкусной, низкокалорийной и быстрой в приготовлении лазаньи из кабачков от эксперта «Все буде добре» Натальи Левензон в нашем материале.

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лазанья из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки – 56 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Болгарский перец – 23 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 23 зубчика
  • Немного зелени (петрушка, укроп, кинза)
  • Сыр пармезан (или любой другой твердый) – 100 г
  • Растительное масло – 34 ч. л.
  • Прованские травы по вкусу
  • Соль, сахар по вкусу
  • Кориандр (семена) по вкусу

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Приготовление:

  1. Кабачки чистим и нарезаем тонкими пластинами. Маринуем их с солью, сахаром, прованскими травами и отставляем на 20 минут. Затем слегка обжариваем на растительном масле.
  2. Перец и лук чистим и нарезаем полукольцами, обжариваем на сковородке в течение 2–3 минут.
  3. Зелень и чеснок рубим.
  4. Сыр натираем на крупной терке.
  5. Снимаем кожицу с помидоров, нарезаем тонкими кружками.
  6. Собираем лазанью: дно формы для запекания укладываем кабачками, далее – слой перца с луком, потом зелень с чесноком, помидоры и сверху тертый сыр. Так повторяем еще 1 или 2 раза, в зависимости от размера формы.
  7. Накрываем лазанью фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Затем снимаем фольгу и держим блюдо в духовке еще 57 минут.

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