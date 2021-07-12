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Торт Естерхазі — простий рецепт

12.07.2021

Щоб приготувати відомий торт Естерхазі, який в магазині коштує майже 350 гривень, варто прислухатися до Сергія Калініна. Він відправився в супермаркет, щоб довести українським господиням: навіть смачний і дорогий торт Естерхазі можна приготувати самостійно — у три рази дешевше та з продуктів, які є в холодильнику у кожного! Читайте рецепт у матеріалі.

торт эстерхази

Інгредієнти:

  • Цукор — 1 ст.
  • Борошно — 2 ст. л.
  • Волоський горіх — 200 г
  • Кориця — 2 г
  • Яйце — 6 шт.
  • Абрикосовий джем — 2 ст. л.
  • Ванільний цукор — 1 пак.
  • Молоко — 2 ст.
  • Вишнева наливка — 2 ст. л.
  • Вершкове масло — 50 г
  • Мигдальна стружка — 100 г
  • Білий шоколад — 1 плитка
  • Чорний шоколад — 1 плитка

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Приготування:

  1. Білки збити з цукром до стану густої піни, додати корицю і подрібнений волоський горіх.
  2. Сформувати коржі на круглих заготовках з пергаменту.
  3. Випікати при температурі 200°С протягом 7 хвилин.
  4. Молоко змішати з цукром і довести до кипіння.
  5. Яйця збити, додати борошно і частину молока, ретельно перемішати.
  6. Влити яєчну суміш у тепле молоко і варити до загустіння. Трохи остудивши, додати масло і наливку.
  7. Готові коржі змастити заварним кремом.
  8. Останній корж змастити абрикосовим джемом.
  9. Розтопити на водяній бані білий шоколад і полити ним торт.
  10. Розтопити чорний шоколад і помістити його в кондитерський шприц (або конверт з пергаменту).
  11. Намалюйте на торті спіраль, рухаючись від центру до краю.
  12. Кінчиком ножа розділити спіраль на сегменти, щоб вийшов малюнок павутинки.
  13. Обсипати бічну частину торта мигдальною стружкою.

Смачного!

tort

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