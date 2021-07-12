Торт Естерхазі — простий рецепт
12.07.2021
Щоб приготувати відомий торт Естерхазі, який в магазині коштує майже 350 гривень, варто прислухатися до Сергія Калініна. Він відправився в супермаркет, щоб довести українським господиням: навіть смачний і дорогий торт Естерхазі можна приготувати самостійно — у три рази дешевше та з продуктів, які є в холодильнику у кожного! Читайте рецепт у матеріалі.
Інгредієнти:
- Цукор — 1 ст.
- Борошно — 2 ст. л.
- Волоський горіх — 200 г
- Кориця — 2 г
- Яйце — 6 шт.
- Абрикосовий джем — 2 ст. л.
- Ванільний цукор — 1 пак.
- Молоко — 2 ст.
- Вишнева наливка — 2 ст. л.
- Вершкове масло — 50 г
- Мигдальна стружка — 100 г
- Білий шоколад — 1 плитка
- Чорний шоколад — 1 плитка
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Приготування:
- Білки збити з цукром до стану густої піни, додати корицю і подрібнений волоський горіх.
- Сформувати коржі на круглих заготовках з пергаменту.
- Випікати при температурі 200°С протягом 7 хвилин.
- Молоко змішати з цукром і довести до кипіння.
- Яйця збити, додати борошно і частину молока, ретельно перемішати.
- Влити яєчну суміш у тепле молоко і варити до загустіння. Трохи остудивши, додати масло і наливку.
- Готові коржі змастити заварним кремом.
- Останній корж змастити абрикосовим джемом.
- Розтопити на водяній бані білий шоколад і полити ним торт.
- Розтопити чорний шоколад і помістити його в кондитерський шприц (або конверт з пергаменту).
- Намалюйте на торті спіраль, рухаючись від центру до краю.
- Кінчиком ножа розділити спіраль на сегменти, щоб вийшов малюнок павутинки.
- Обсипати бічну частину торта мигдальною стружкою.
Смачного!
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