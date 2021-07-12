Торт Эстерхази — простой рецепт
12.07.2021
Чтобы приготовить известный торт Эстерхази, который в магазине стоит почти 350 гривен, стоит прислушаться к Сергею Калинину. Он отправился в супермаркет, чтобы доказать украинским хозяйкам: даже самый вкусный и дорогой торт Эстерхази можно приготовить самостоятельно — в три раза дешевле, из продуктов, которые есть в холодильнике у каждого! Читайте рецепт в материале.
Ингредиенты:
- Сахар – 1 ст.
- Мука – 2 ст. л.
- Грецкий орех – 200 г
- Корица – 2 г
- Яйцо – 6 шт.
- Абрикосовый джем – 2 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 пак.
- Молоко – 2 ст.
- Вишневая наливка – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 50 г
- Миндальная стружка – 100 г
- Белый шоколад – 1 плитка
- Черный шоколад – 1 плитка
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Приготовление:
- Белки взбить с сахаром до состояния густой пены, добавить корицу и измельченный грецкий орех.
- Сформировать коржи на круглых заготовках с пергамента.
- Выпекать при температуре 200 С в течение 7 минут
- Молоко смешать с сахаром и довести до кипения.
- Яйца взбить, добавить муку и часть молока, тщательно перемешать.
- Влить яичную смесь в остывшее молоко и варить до загустения. Немного остудив добавить масло и наливку.
- Готовые коржи смазать заварным кремом.
- Последний корж смазать абрикосовым джемом.
- Растопить на водяной бане белый шоколад и полить им торт.
- Растопить черный шоколад и поместить его в кондитерский шприц (или конверт из пергамента).
- Нарисуйте на торте спираль, двигаясь от центра к краю.
- Кончиком ножа разделить спираль на сегменты, чтобы получился рисунок паутинки.
- Обсыпать боковую часть торта миндальной стружкой.
Приятного аппетита!
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