Чтобы приготовить известный торт Эстерхази, который в магазине стоит почти 350 гривен, стоит прислушаться к Сергею Калинину. Он отправился в супермаркет, чтобы доказать украинским хозяйкам: даже самый вкусный и дорогой торт Эстерхази можно приготовить самостоятельно — в три раза дешевле, из продуктов, которые есть в холодильнике у каждого! Читайте рецепт в материале.

Ингредиенты:

Сахар – 1 ст.

Мука – 2 ст. л.

Грецкий орех – 200 г

Корица – 2 г

Яйцо – 6 шт.

Абрикосовый джем – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 пак.

Молоко – 2 ст.

Вишневая наливка – 2 ст.л.

Сливочное масло – 50 г

Миндальная стружка – 100 г

Белый шоколад – 1 плитка

Черный шоколад – 1 плитка

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Приготовление:

Белки взбить с сахаром до состояния густой пены, добавить корицу и измельченный грецкий орех. Сформировать коржи на круглых заготовках с пергамента. Выпекать при температуре 200 С в течение 7 минут Молоко смешать с сахаром и довести до кипения. Яйца взбить, добавить муку и часть молока, тщательно перемешать. Влить яичную смесь в остывшее молоко и варить до загустения. Немного остудив добавить масло и наливку. Готовые коржи смазать заварным кремом. Последний корж смазать абрикосовым джемом. Растопить на водяной бане белый шоколад и полить им торт. Растопить черный шоколад и поместить его в кондитерский шприц (или конверт из пергамента). Нарисуйте на торте спираль, двигаясь от центра к краю. Кончиком ножа разделить спираль на сегменты, чтобы получился рисунок паутинки. Обсыпать боковую часть торта миндальной стружкой.

Приятного аппетита!

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