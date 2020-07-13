Полуничний джем: рецепт приготування на зиму
13.07.2020
Шукаете як приготувати полуничний джем? Сезон полуниці проходить швидко, потрібно встигнути і свіжої наїстися і заготовки на зиму зробити. Адже так приємно взимку відкрити баночку полуничного джему, полити ним сирники, чізкейк або морозиво і на кілька хвилин відчути аромат літа. Рецепт приготування на зиму полуничного джему від участника «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша знайдете в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- полуниця – 1 кг
- цукор – 150 г
- цукрова пудра – 1.5 ст. л.
- лимон – 1.5 ст. л.
- агар-агар – 1.5 ст. л.
- ванільний екстракт –1.5 ч. л. (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, видалити хвостики і порізати на невеликі шматочки
- Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром.
- Миску з полуницею поставити на вогонь і довести до кипіння.
- Варити близько 10 хвилин, періодично перемішувати та знімати піну.
- За пару хвилин до того як вимикати вогонь додати лимонний сік, агар-агар, ванільний екстракт і добре перемішати.
- Остудити та перебити за допомогою погружного блендера (можна звичайним).
- Перелити джем в заздалегідь простерилізовані банки і закатати кришками.
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