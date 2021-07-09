Купуєте дорогі магазинні соуси і не знаєте, що більшість з них – шкідливі для здоров’я через барвнии та ароматизатори у їх складі?Кулінар Сергій Калінін поділився рецептом приготування смачного соусу тартар, який подбає про ваше здоров’я і про фігуру!

Інгредієнти:

Відварені курячі жовтки – 2 шт.

Сметана – 2-3 ст. л.

Оливки – 50 г

Гірчиця – 1 ст. л.

Мариновані огірки – 1 шт.

Яблуко – 1 шт.

Зелень кропу – 1 ч. л.

Сік лимона або білий винний оцет – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

Натріть жовтки на крупній тертці, додайте сік лимона, гірчицю, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Збиваючи масу вінчиком, тонкою цівкою вливайте масло. В отриману суміш влийте сметану, додайте сіль, перець, оливки і подрібнений огірок. Яблуко натріть на дрібній тертці, додайте до загальної маси. Всипте кріп, все ретельно перемішайте.

Соус тартар готовий до подачі на стіл! Смачного!

Video: Яблучний соус тартар від Сергія Калініна Кулінар Сергій Калінін поділився рецептом приготування смачного соусу тартар. Як приготувати соус Тартар з яблук - читайте в рецепті покроково просто зараз

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