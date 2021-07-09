Покупаете дорогие магазинные соусы и не знаете, что большинство из них – вредны для здоровья из-за красителей и ароматизаторов в их составе? Кулинар Сергей Калинин поделился рецептом приготовления вкуснейшего соуса тартар, который позаботится о вашем здоровье и о фигуре!

Ингредиенты:

Отварные куриные желтки – 2 шт.

Сметана – 2-3 ст. л.

Оливки – 50 г

Горчица – 1 ст. л.

Маринованные огурцы – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Зелень укропа – 1 ч. л.

Сок лимона или белый винный уксус – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Натрите желтки на крупной тёрке, добавьте сок лимона, горчицу, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Взбивая массу венчиком, тонкой струйкой вливайте масло. В полученный состав влейте сметану, добавьте соль, перец, оливки и измельчённый огурец. Яблоко натрите на мелкую тёрку , добавьте к общей массе. Всыпьте укроп, всё тщательно перемешайте.

Соус тартар готов к подаче на стол! Приятного аппетита!

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