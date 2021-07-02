Думаєте, що приготувати консервовані помідори з кавуном не можна? Виявляється, це реально! Консервовані помідори з кавуном на зиму — це дуже смачні ласощі для всієї родини. Читайте, як приготувати консервовані помідори з кавуном за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди.

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Інгредієнти:

Помідори — 1,5 кг

Кавун, очищений від шкірки — 1 шт.



Часник — 5-7 зубчиків

Селера — 3-5 гілочок

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 2,5 ст. л.

Лимонна кислота — 1 ч. л.

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Приготування:

У трилітрову банку на дно покладіть кілька зубків часнику і селеру, потім шарами помістіть помідори й нарізаний великими шматками кавун. Зверху знову додайте селеру та часник. Залийте овочі в банці окропом на 10 хв. Відтак злийте воду і знову залийте окропом на 10 хв. Для маринаду візьміть другу злиту воду, додайте туди сіль, цукор, лимонну кислоту. Прокип’ятіть 10 хв. Залийте отриманим маринадом помідори з кавуном, законсервуйте, поставте банку догори дном і добре закутайте. Подвійте заливання окропом можна замінити стерилізацією. Для цього зваріть маринад із 1200 мл води, солі, цукру та лимонної кислоти, залийте гарячим маринадом інгредієнти в банці і стерилізуйте 15 хв., після чого закатайте, переверніть банку і закутайте.

Смачного!

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