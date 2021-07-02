Консервовані помідори з кавуном: рецепт на зиму
02.07.2021
Думаєте, що приготувати консервовані помідори з кавуном не можна? Виявляється, це реально! Консервовані помідори з кавуном на зиму — це дуже смачні ласощі для всієї родини. Читайте, як приготувати консервовані помідори з кавуном за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди.
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Інгредієнти:
- Помідори — 1,5 кг
- Кавун, очищений від шкірки — 1 шт.
- Часник — 5-7 зубчиків
- Селера — 3-5 гілочок
- Сіль — 1 ст. л.
- Цукор — 2,5 ст. л.
- Лимонна кислота — 1 ч. л.
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Приготування:
- У трилітрову банку на дно покладіть кілька зубків часнику і селеру, потім шарами помістіть помідори й нарізаний великими шматками кавун. Зверху знову додайте селеру та часник.
- Залийте овочі в банці окропом на 10 хв. Відтак злийте воду і знову залийте окропом на 10 хв.
- Для маринаду візьміть другу злиту воду, додайте туди сіль, цукор, лимонну кислоту. Прокип’ятіть 10 хв.
- Залийте отриманим маринадом помідори з кавуном, законсервуйте, поставте банку догори дном і добре закутайте.
- Подвійте заливання окропом можна замінити стерилізацією. Для цього зваріть маринад із 1200 мл води, солі, цукру та лимонної кислоти, залийте гарячим маринадом інгредієнти в банці і стерилізуйте 15 хв., після чого закатайте, переверніть банку і закутайте.
Смачного!
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