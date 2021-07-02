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Консервированные помидоры с арбузом: рецепт на зиму

02.07.2021

Думаете, что приготовить консервированные помидоры с арбузом нельзя? Оказывается, это реально! Консервированные помидоры с арбузом на зиму — это вкуснейшее лакомство для всей семьи. Читайте, как приготовить консервированные помидоры с арбузом по рецепту эксперта  «Все буде добре» Евгения Поливоды.

консервированные помидоры с арбузом

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Ингредиенты:

  • Помидоры 1,5 кг
  • Арбуз, очищенный от корочек 1 шт.
  • Чеснок 5-7 зуб.
  • Сельдерей 3-5 веточек
  • Соль 1 ст. л.
  • Сахар 2,5 ст. л.
  • Лимонная кислота 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. В трехлитровую банку на дно положите несколько зубчиков чеснока и сельдерей, затем слоями поместите помидоры и нарезанный крупными кусками арбуз. Сверху снова добавьте сельдерей и чеснок.
  2. Залейте содержимое банки кипятком и выдержите 10 мин. Затем слейте воду и снова залейте кипятком на 10 мин.
  3. Для маринада возьмите вторую слитую воду, добавьте туда соль, сахар, лимонную кислоту. Прокипятите 10 мин.
  4. Залейте полученным маринадом помидоры с арбузом и закатайте, переверните банку вверх дном и хорошенько укутайте.
  5. Двойное заливание кипятком можно заменить стерилизацией. Для этого сварите маринад из 1200 мл воды, соли, сахара и лимонной кислоты, залейте горячим маринадом ингредиенты в банке и стерилизуйте 15 мин., затем закатайте, переверните банку и укутайте.

Приятного аппетита!

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