Думаете, что приготовить консервированные помидоры с арбузом нельзя? Оказывается, это реально! Консервированные помидоры с арбузом на зиму — это вкуснейшее лакомство для всей семьи. Читайте, как приготовить консервированные помидоры с арбузом по рецепту эксперта «Все буде добре» Евгения Поливоды.

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Ингредиенты:

Помидоры — 1,5 кг

1,5 кг Арбуз, очищенный от корочек — 1 шт.

1 шт. Чеснок — 5-7 зуб.

5-7 зуб. Сельдерей — 3-5 веточек

3-5 веточек Соль — 1 ст. л.

1 ст. л. Сахар — 2,5 ст. л.

2,5 ст. л. Лимонная кислота — 1 ч. л.

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Приготовление:

В трехлитровую банку на дно положите несколько зубчиков чеснока и сельдерей, затем слоями поместите помидоры и нарезанный крупными кусками арбуз. Сверху снова добавьте сельдерей и чеснок. Залейте содержимое банки кипятком и выдержите 10 мин. Затем слейте воду и снова залейте кипятком на 10 мин. Для маринада возьмите вторую слитую воду, добавьте туда соль, сахар, лимонную кислоту. Прокипятите 10 мин. Залейте полученным маринадом помидоры с арбузом и закатайте, переверните банку вверх дном и хорошенько укутайте. Двойное заливание кипятком можно заменить стерилизацией. Для этого сварите маринад из 1200 мл воды, соли, сахара и лимонной кислоты, залейте горячим маринадом ингредиенты в банке и стерилизуйте 15 мин., затем закатайте, переверните банку и укутайте.

Приятного аппетита!

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