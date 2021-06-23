Заморожування ягід: прості правила

Учасник «МастерШеф. Професіонали » — Шева Дімарик — розповів не лише про те, які ж саме дари природи підійдуть для заморозки влітку, а й розсекретив метод, завдяки якому вони збережуть свої смакові та корисні властивості протягом усього року. Як заморозити ягоди? Читайте в матеріалі!

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Ягоди треба перебрати, очистити від хвостиків і промити, але не в проточній воді. Наприклад, для малини чудово підійде розчин, приготований з 1 л води і 1 ст. л. оцту або 1 ст. л. солі. Для вишні згодиться склад, що включає в себе 1 л води і 1,5 ст. л. солі.

Щоб уникнути пошкодження, мити ягоди необхідно маленькими порціями. Для цього візьміть пластмасове сито, залийте велику ємність водою і почніть опускати майбутню «заморозку» в рідину.

До речі, визначити, чи не оброблялася малина хімікатами, до заморожування можна за допомогою таких способів:

Опустіть кілька ягід у теплу воду і спостерігайте, чи не з’являться жирні плями. Помітили їх? Терміново відправляйте малину у відро для сміття. Якщо при підкиданні ягода розіб’ється або трісне, значить, з нею все в порядку. В іншому випадку, від малини варто відмовитися. Коли ви купуєте вишню варто вибирати ягоди з гілочками. Вони повинні бути пружними і не мати винного запаху, який є ознакою бродіння.

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Як заморозити ягоди?

Візьміть одноразову тарілку, насипте у неї ягоди в один шар і накрийте іншою тарілкою. Потім поставте тарілки один на одну і відправте в холодильник на 3 години. Далі візьміть поліетиленовий пакет, вставте його у пластиковий контейнер, пересипте в нього ягоди і закрийте кришкою. Формочки для льоду також наповніть вишнею та малиною. Потім залийте їх кип’яченою або фільтрованою водою. Тепер саме час розмістити обидві ємності у морозилку на 1 годину. За 60 хвилин пересипте кубики у глибоку миску, а пакет з ягодами дістаньте з контейнера (у вас повинна вийти сформована «цеглинка»). Випустіть з кулька повітря, міцно зав’яжіть його і знову заховайте до морозилки.

Розморозити вміст також не складе труднощів. Для цього слід просто опустити пакет у холодну воду і почекати, поки фрукти повністю не відтануть. Пам’ятайте: повторно робити заморозку не можна.