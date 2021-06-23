Заморозка ягод: простые правила

Участник «МастерШеф. Профессионалы» — Шева Димарик — рассказал о том, какие ягоды лучше подойдут для заморозки летом, и рассекретил метод, благодаря которому они сохранят свои вкусовые и полезные свойства на протяжении всего года. Как заморозить ягоды? Читайте в материале!

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Что нужно сделать перед заморозкой ягод?

Ягоды следует перебрать, очистить от хвостиков и промыть, но не в проточной воде. Для малины отлично подойдет раствор, приготовленный из 1 л воды и 1 ст. л. уксуса или 1 ст. л. соли. Для вишни сгодится состав, включающий в себя 1 л воды и 1,5 ст. л. соли.

Дабы избежать повреждения, мыть ягоды необходимо маленькими порциями. Для этого возьмите пластмассовое сито, залейте большую емкость водой и начните опускать будущую «заморозку» в жидкость.

К слову, определить, не обрабатывалась ли малина и вишня химикатами, до замораживания можно с помощью следующих способов:

Опустите несколько ягод в теплую воду и понаблюдайте, не появятся ли жирные разводы. Заметили их? Срочно отправляйте малину в мусорное ведро. Если при подбрасывании ягода разобьется или треснет, значит, с ней все в порядке. В противном случае от малины стоит отказаться. При покупке вишни стоит выбирать ягоды с веточками. Они должны быть упругими и не иметь винного запаха, который является признаком брожения.

Как заморозить ягоды?

Возьмите одноразовую тарелку, засыпьте в нее ягоды в один слой и накройте другой тарелкой. Затем поставьте тарелки друг на друга и отправьте в холодильник на 3 часа. Далее возьмите полиэтиленовый пакет, вставьте его в пластиковый контейнер, пересыпьте в него ягоды и закройте крышкой. Формочки для льда также наполните вишней и малиной. Затем залейте их кипяченой или фильтрованной водой. Теперь самое время разместить обе емкости в морозилке на 1 час. Спустя 60 минут пересыпьте кубики в глубокую миску, а пакет с ягодами достаньте из контейнера (у вас должен получиться сформированный «кирпичик»). Выпустите из кулька воздух, крепко завяжите его и вновь спрячьте в морозилку.

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Разморозить содержимое также не составит труда. Для этого следует просто опустить пакет в холодную воду и подождать, пока ягоды полностью не оттают. Помните: повторно заморозку делать нельзя.