Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Смачно і корисно: торт зі шпинату

23.06.2021

Ви все ще ламаєте голову над тим, як нагодувати дитину корисним шпинатом? Рішення вам підкаже наш кулінар Сергій Калінін! Експерт поділився секретами приготування шпинатного торта з сирним кремом, який обов’язково сподобається дітям. Як приготувати смачний і корисний торт зі шпинату, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової

Складові:

  • Шпинат – 300 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 80–100 г
  • Ванільний цукор – 50 г
  • Вершкове масло – 70 г
  • Борошно – 100 г
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Для крему:

  • Вершки – 150 мл
  • Сир – 200 г
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Желатин – 2 ст. л.

Більше на тему: Холодний суп з йогуртовим сорбетом

Приготування:

  1. Шпинат бланшувати, просушити і подрібнити в блендері з вершковим маслом, лимонним соком, цедрою і цукром. Збити до однорідної консистенції.
  2. Додати сухі інгредієнти: борошно і розпушувач. Замісити тісто.
  3. Випікати за температури 170 °С протягом 30 хвилин.
  4. Злегка остудити корж, розрізати його на дві частини.
  5. Для крему збити вершки з подрібненим сиром і цукровою пудрою.
  6. Додати набряклий желатин, перемішати.
  7. Готові коржі змастити кремом.
  8. Прикрасити ягодами і м’ятою.

Смачного!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send