Вы все еще ломаете голову над тем, как накормить ребенка полезным шпинатом? Решение вам подскажет наш кулинар Сергей Калинин! Эксперт поделился секретами приготовления шпинатного торта с творожным кремом, который обязательно понравится детям. Как приготовить вкусный и полезный торт из шпината – читайте в материале.

Больше по теме: Холодный суп с йогуртовым сорбетом

Ингредиенты:

Шпинат – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 80-100 г

Ванильный сахар – 50 г

Сливочное масло – 70 г

Мука – 100 г

Лимонный сок – 1 ст. л.

Цедра лимона – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для крема:

Сливки – 150 мл

Творог – 200 г

Сахарная пудра – 100 г

Желатин – 2 ст. л.

Больше по теме: Равиоли со шпинатом: рецепт Оли Поляковой

Приготовление:

Шпинат бланшировать, просушить и измельчить в блендере со сливочным маслом, лимонным соком, цедрой и сахаром. Взбить до однородной консистенции. Добавить сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Выпекать при температуре 170 °С в течение 30 минут. Слегка остудив корж, разрезать его на две части. Для крема взбить сливки с измельченным творогом и сахарной пудрой. Добавить разбухший желатин, перемешать. Готовые коржи смазать кремом. Украсить ягодами и мятой.

Приятного аппетита!