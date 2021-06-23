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Вкусно и полезно: торт из шпината

23.06.2021

Вы все еще ломаете голову над тем, как накормить ребенка полезным шпинатом? Решение вам подскажет наш кулинар Сергей Калинин! Эксперт поделился секретами приготовления шпинатного торта с творожным кремом, который обязательно понравится детям. Как приготовить вкусный и полезный торт из шпината – читайте в материале.

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Ингредиенты:

  • Шпинат – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 80-100 г
  • Ванильный сахар – 50 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Мука – 100 г
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для крема:

  • Сливки – 150 мл
  • Творог – 200 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Желатин – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Шпинат бланшировать, просушить и измельчить в блендере со сливочным маслом, лимонным соком, цедрой и сахаром. Взбить до однородной консистенции.
  2. Добавить сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
  3. Выпекать при температуре 170 °С в течение 30 минут.
  4. Слегка остудив корж, разрезать его на две части.
  5. Для крема взбить сливки с измельченным творогом и сахарной пудрой.
  6. Добавить разбухший желатин, перемешать.
  7. Готовые коржи смазать кремом.
  8. Украсить ягодами и мятой.

Приятного аппетита!

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