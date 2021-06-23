Вкусно и полезно: торт из шпината
23.06.2021
Вы все еще ломаете голову над тем, как накормить ребенка полезным шпинатом? Решение вам подскажет наш кулинар Сергей Калинин! Эксперт поделился секретами приготовления шпинатного торта с творожным кремом, который обязательно понравится детям. Как приготовить вкусный и полезный торт из шпината – читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Шпинат – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 80-100 г
- Ванильный сахар – 50 г
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 100 г
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для крема:
- Сливки – 150 мл
- Творог – 200 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Желатин – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Шпинат бланшировать, просушить и измельчить в блендере со сливочным маслом, лимонным соком, цедрой и сахаром. Взбить до однородной консистенции.
- Добавить сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
- Выпекать при температуре 170 °С в течение 30 минут.
- Слегка остудив корж, разрезать его на две части.
- Для крема взбить сливки с измельченным творогом и сахарной пудрой.
- Добавить разбухший желатин, перемешать.
- Готовые коржи смазать кремом.
- Украсить ягодами и мятой.
Приятного аппетита!
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