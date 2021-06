Несумісність біоритмів – проблема, через яку страждають тисячі подружніх пар. Стільки жінок псують власні нерви через чоловіків, котрі сплять до обіду. А чоловіки страждають через постійно знервованих дружин, які вимагають раннього підйому. Що робити, коли ви з коханою людиною не співпадаєте за біоритмами: хтось із вас – сова, а інший – жайворонок? Чи є компроміс? Читайте в матеріалі, що з’ясували ведучі та експерти «Все буде добре»!

Сексолог Неллі Верховська розповіла, чому взагалі люди діляться на сов та жайворонків. Відповідно до однієї з теорій, біоритми – це своєрідні інстинкти, закладені ще за доісторичних часів. Аби вижити, людям необхідно було нести варту цілодобово: охороняти печеру, захищати плем’я від хижаків, слідкувати за вогнищем. Задля цього наші предки змінювали однин одного на посту: одні несли варту вдень, інші – вночі, коли перші відпочивали. Саме тому з точки зору безпеки сова та жайворонок – вкрай гармонійна пара. Незважаючи на те, що зараз ми можемо у будь-який час спати спокійно, й досі спрацьовує генетична пам’ять.

Вранці, відразу після пробудження, не встаючи з ліжка протягом 3-х днів вимірюйте пульс і кількість вдихів за 1 хвилину. Показник пульсу розділіть на число вдихів. Враховуйте, що пробудження має бути звичним для вас, у зручний час і без сторонньої допомоги, адже сигнал будильника може призвести до підвищення пульсу (вимірювання протягом 3-х днів необхідне для більшої достовірності результатів тесту).

Зверніть увагу! Якщо силоміць перелаштовувати себе, організм відчуватиме, що живе не у власному біоритмі. Це загрожує здоров’ю. Якщо людина постійно втомлена, часто хворіє і страждає від депресивних станів, ймовірно, що вона живе не за власним біоритмом.

По-перше, потрібна взаємна повага. Не варто докоряти і постійно заважати спати партнеру, будити його поцілунками, коли ви прокинулися, а він ще спить. По-друге, домовляйтеся. Декілька простих порад допоможуть знайти совам та жайворонкам компроміс!

