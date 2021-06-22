Несовместимость биоритмов — проблема, из-за которой страдают тысячи супружеских пар. Столько женщин портят собственные нервы из-за мужчин, которые спят до обеда. А мужчины страдают из-за постоянно нервных жен, требующих раннего подъема. Что делать, если вы с любимым человеком не совпадаете по биоритмам: кто-то из вас — сова, а другой — жаворонок? Есть ли компромисс? Читайте в материале, что выяснили ведущие и эксперты «Все буде добре»!

Сексолог Нелли Верховская рассказала, почему вообще люди делятся на сов и жаворонков. Согласно одной из теорий, биоритмы — это своего рода инстинкты, заложенные еще в доисторические времена. Чтобы выжить, людям необходимо было нести стражу круглосуточно: охранять пещеру, защищать племя от хищников, следить за огнем. Для этого наши предки сменяли друг друга на посту: одни следили днем, другие — ночью, когда первые отдыхали. Именно поэтому с точки зрения безопасности сова и жаворонок — крайне гармоничная пара. Несмотря на то, что сейчас мы можем в любое время спать спокойно, до сих пор работает генетическая память.

Как определить свой биоритм?

Утром, сразу после пробуждения, не вставая с постели в течение 3-х дней измеряйте пульс и количество вдохов за 1 минуту. Показатель пульса разделите на число вдохов. Учитывайте, что пробуждение должно быть привычным для вас, в удобное время и без посторонней помощи, ведь сигнал будильника может привести к повышению пульса (измерение в течение 3-х дней необходимо для большей достоверности результатов теста).

Результат:

если полученное соотношение меньше 3:1, например, пульс 90 ударов, а вдохов 30 (90:30 = 3), то вы — «сова» , и проснулись еще не окончательно, об этом свидетельствует не частый пульс;

индекс выше 5:1 имеют «жаворонки» : они просыпаются с частым пульсом, готовыми к активным действиям;

индекс 4:1 говорит об отношении его обладателя к «голубям» — этот биоритм позволяет людям приспосабливаться к современным условиям жизни.

Обратите внимание! Если насильно перестраивать себя, организм будет чувствовать, что живет не в собственном биоритме. Это опасно для здоровья. Если человек постоянно уставший, часто болеет и страдает от депрессивных состояний, велика вероятность, что он живет не в собственном биоритме.

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Как ужиться с партнером-совой?

Во-первых, большую роль играет взаимное уважение. Не следует упрекать и постоянно мешать спать партнеру, будить его поцелуями, когда вы проснулись, а он еще спит. Во-вторых, договаривайтесь. Несколько простых советов помогут найти совам и жаворонкам компромисс.

Если ваша половинка спит до обеда в выходной день, не сердитесь и не пытайтесь его разбудить. Проведите время с пользой для себя: сделайте маникюр, прическу, вкусно позавтракайте. А когда партнер наконец проснется, вы, отдохнув в свое удовольствие, можете воспользоваться мужской физиологией и заняться взрослыми делами. Сместить режим на 1,5 часа в обе стороны будет легко, если вы (жаворонок) начнете ложиться спать на 15 минут позже, а ваш партнер (сова) на 15 минут раньше. Со временем режим каждого из вас сдвинется на 1,5 часа и вы получите 3 дополнительных часа вместе. Интимная жизнь в паре сова и жаворонок может стать очень яркой, если найти правильный подход. Удачным моментом для любви станет время, когда жаворонок собирается в кровать, ведь сова в это время как раз очень энергичная. Совместные завтраки, обеды и ужины у вас могут не получатся. Однако выберите время дня, удобное обоим, чтобы хотя бы один прием пищи у вас совпадал. Разговоры и обмен новостями за столом очень сближают. Если каждый из вас уже работает над смещением сна на 1,5 часа, стоит подумать о совместном завтраке еще вечером. Если у вас есть мультиварка — установите программу перед сном, чтобы утром вас ждала вкусная свежая еда. Или заморозьте пищу, а утром просто разогрейте. Таким образом, проснувшись, вы больше времени проведете вместе, не тратя его на приготовление. Подходите к делу с фантазией — хотя бы раз в месяц попробуйте пожить по сценарию своей половинки. Совы — станьте жаворонком, и наоборот. Это позволит лучше понимать друг друга.

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Video: Совы и жаворонки: как ужиться Совы и жаворонки: как ужиться вместе, если биоритмы не совпадают. В материале рассказываем про людей с разными биоритмами и делимся советами на тему того, как ужиться совам и жаворонкам.

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