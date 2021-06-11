Разом із незвичайним кошеням за тисячі доларів ви можете придбати і набір нестандартних проблем. В гостях у «Все буде добре» була ветеринар Олеся Ратушна, яка розповідала, яку модну породу кішок кращще не купувати і чому.

Орієнтал

Ориеієнтальна кішка – порівняно недорога порода у нашому переліку. Кошеня буде коштувати від 500 до 1000 доларів.

Орієнтали нагадують диких кішок. У них сильно розвинені мисливські інстинкти, а також вони активні і рухливі ночами! Орієнтальні і зовні схожі на диких: та ж грація, пластика рухів, струнке і водночас сильне, мускулисте тіло. Довгі ноги і хвіст. Красива подовжена мордочка з великими вухами. І дуже виразні, східні очі.

Це кішки, які обожнюють свого господаря. Вони дуже товариські! Орієнтали – активні і рухливі кішки, але зовсім не схожі на «кішку, яка гуляє сама по собі», спілкування їм необхідне як повітря. Тому при його нестачі вони можуть серйозно шкодити, навіть зіпсувати одяг і меблі зубами.

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Бобтейл

Кошенята бобтейла коштують від 600 до 1000 доларів.

Хвіст курильського бобтейла короткий, вигнутий або закручений, схожий на заячий помпон. Він сформований з одного або декількох вигинів, зламів і вузлів у будь-якій комбінації. Напрямок вигинів не має значення. Довжина хвоста у природному стані (без урахування шерсті) від 3 до 8 см.

У курильського бобтейла неправильна будова тулуба (передні лапи коротші і тіло виходить вигнутим вниз) і незвичайна для кішок будова хвоста, тому у цієї породи великому ризику піддається хребет. Тому з цією кішкою потрібно поводитися вкрай обережно і ніжно. Інакше чергова дуже активна гра з такою улюбленицею може закінчитися сумно. Аж до того, що кішку може паралізувати.

Цій породі протипоказані сильні фізичні навантаження і різкі рухи. Уважно стежте за кішкою, щоб не стрибала з висоти або на високі поверхні.

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Мейн-кун

Мейн-кун – це найбільша з домашніх кішок. Ціна від 900 до 2000 доларів.

Це дуже велика порода, тож вимагає багатого раціону. Необхідно враховувати, що мейн-куни харчуються багато, особливо до року, що пов’язане з періодом активного росту. Наприклад, дорослому коту тільки однієї яловичини потрібно 150 г на день.

Потрібен великий лоток для туалету (приблизно 80 на 60 см) з високими бортиками. Потрібно багато місця для ігор в квартирі, тому бажано, щоб житло у вас було чималеньке.

Мейн-кун відмінно уживеться в великому заміському будинку. Але якщо його господарі живуть в квартирі, то їм ніяк не обійтися без котячого ігрового комплексу з різними розвагами для свого вихованця, щоб квартира залишилася ціла. А коштує така іграшка від 2000 грн. Зазвичай, мейн-куни дуже люблять людей, а також легко заводять дружбу з іншими тваринами.

Також важливо потрібно доглядати за шерстю, а для цього потрібно обов’язково мати пуходерку, металевий рідкий гребінець (бажано з зубцями, що обертаються), масажну металеву щітку з антистатичним покриттям, шампунь для довгошерстих кішок, банний рушник.

Сфінкс

Сфінкс коштує від 1000 до 3000 доларів.

Такого лисого кота потрібно купати щотижня. Сфінкси дуже пітніють. Якщо його не купати, на шкірі з’являються роздратування, ранки, гнійники. Необхідна постійна консультація з ветеринаром.

Через відсутність шерсті сфінкси дуже легко застуджуються. Навіть невеликий протяг від кватирки може обернутися для вашого улюбленця лікарняним, а для вас – дорогим лікуванням.

Влітку також господарям не варто розслаблятися, тому що ці кішки дуже бояться сонячних опіків, адже не в змозі самі захистити себе від жарких променів. Необхідно поступово привчати таку тварину до сонця і в полуденну пору не вигулювати на сонці, краще в розсіяній тіні.

Сфінкси також пітніють і брудняться, виділяючи через шкіру коричневий воскоподібний наліт. Ймовірно, ця речовина є захистом для шкіри, позбавленої хутра. Потрібно протирати, у міру забруднення, кішку вологою губкою або дитячими очисними серветками. Догляд потрібен, як за маленькою дитиною. Якщо у вас є на це час і бажання, а також гроші, то такий котик стане відмінним другом для вашого справжньої дитини, тому що порода дуже ласкава.

Сфінкси їдять більше за звичайних котів, щоб налагодити теплообмін. Необхідний раціон: м’ясо, корми преміум класу, які добре перетравлюються, щоб не було кров’яних виділень у калі. Молоко протипоказане.

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Бенгальська кішка

Бенгал – гібрид азіатського леопардового кота і домашньої кішки. Коштує від 2000 до 20000 доларів.

Щоб кішка отримала спокійну вдачу, необхідно, щоб від дикого предка віддаляло не менше чотирьох поколінь.

Бенгальський кіт до нових людей ставиться насторожено, але ніколи не вкусить і не подряпає. Проте може гарчати і ударяти лапою.

Бенгал краще зживеться з досвідченим власником, який готовий щодня присвячувати спілкуванню зі своїм вихованцем досить багато часу, бо ці кішки вимагають уваги. Вони дуже балакучі, здатні видавати широкий спектр звуків, від щебету до скрипу і криків. І проблема в тому, що вони «розмовляють» практично постійно.

Головна складність: бенгальський кіт дуже сильно мітить. І кішки теж. Кастрація може не вирішити цієї проблеми, тому коту доведеться ходити у памперсах, що не сильно зручно і для нього, і для господарів.

Також бенгали дуже кмітливі, тому їм не важко буде навчитися відкривати ящики, вимикати світло і підніматися куди тільки можна, залишаючи відмітини від своїх довгих кігтів.

Тож перед тим, як віддати цілий статок за модного улюбленця, переконайтеся, що ви готові до всіх його забаганок, як фінансово, так і морально! А звичайний котик з притулку буде вас любити навіть більше!

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