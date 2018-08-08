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Телеканал СТБ / Всесвітній день котів: фото котів зірок СТБ

Всесвітній день котів: фото котів зірок СТБ

Телеканал СТБ

8 серпня 2018 року відзначається Всесвітній день котів! Історію свята та інформацію про те, як відзначають цей день, ви знайдете в нашому матеріалі. Зірки телеканалу СТБ – ще ті кошатники. Тетяна Литвинова, Дар’я Трегубова, Ольга Кучер, Надія Матвєєва – щасливі господарі чотирилапих друзів, і зараз ми вас із ними познайомимо.

Історія свята

У світі практично немає людей, байдужих до котів. Любов та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них обов’язково мало з’явитися спеціальне свято. Саме тому 2002 року Міжнародний фонд Animal Welfare став ініціатором створення Всесвітнього дня котів.

Цікаво, що у світі існує кілька Днів котів – деякі країни це свято відзначають в інші дні. Наприклад, в США – 29 жовтня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.

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Популярність свята пояснюється тим, що коти споконвіку були найпопулярнішими домашніми улюбленцями людини. Приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини обрали саме котів.

Як відзначають Всесвітній день котів

До цього свята в різних країнах влаштовують спеціальні виставки, відкривають котячі парки, де можна вигулювати своїх улюбленців, дизайнери навіть шиють колекції одягу для пухнастиків. Також цього дня заведено привозити їжу в котячі притулки, і не просто корм, а всілякі делікатеси на зразок м’яса або риби.

Коти зірок СТБ – зірки Instagram

Кіт Тетяни Литвинової любить спати в сумці господині.

Вихованець Олі Кучер демонструє розтяжку.

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Домашній улюбленець Наді Матвєєвої дуже серйозний.

Кіт Даші Трегубової – фотомодель.


Ось що Даша Трегубова розповіла нам про свого домашнього улюбленця:

«Я дуже давно підтримую історію про те, що тварин потрібно брати з притулку. Ми взяли нашого кота з притулку рік тому. Він абсолютно звичайний, красивий, розумний, сірий кіт, який завжди зустрічає нас. У нас кіт, який вміє розмовляти. Дуже смішно ще й те, що у нього і немає імені, і багато імен. Моя дочка називає його Марвін, моя мама – Фіма, масажистка, яка ходила до моєї доньки, – Вася, а ми з хлопцем – просто Кіт. І найсмішніше, що на Кота він відгукується завжди. Ще у нього є один серйозний недолік – він обгризає усі квіти. Ми думали, йому не вистачає вітамінів. Але йому просто не вистачає совісті, тому що він зжирає усі букети. А ще мою улюблену спідницю Кіт призначив своїм головним ворогом: гриз і навіть намагався ходити в неї в туалет».

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