Сезон черешні офіційно вважається відкритим! Пропонуємо вам приготувати сорбет з черешні. Заморожений десерт чудово смакуватиме в літню спеку. Читайте покроковий рецепт черешневого сорбета в матеріалі.

Інгредієнти:

Черешня – 350 г

Біле сухе вино (виноградний сік) – 100 мл

Мед – 5 ст. л.

Сік лимона – 2 ст. л.

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Приготування:

Зробити заправку, змішавши вино, мед і сік лимона, збити до однорідності. З вишні видалити кісточки. М’якоть покласти в блендер і кілька разів збити до великої крихти, але не до стану пюре. Потім змішати з заправкою. Перекласти в миску і відправити у морозильну камеру. Кожні 10 хвилин відкривати і ретельно перемішувати суміш. Повторити 3-4 рази, поки суміш не замерзне до стану сорбету.

Смачного!

Дивіться на відео просто зараз, як приготувати три чудових десерти з черешні лише за півгодини:

Video: Черешневий сорбет: покроковий рецепт Готуємо сорбет з черешні. Рецепт від учасника проекту МастерШеф допоможе приготувати смачний сорбет з черешні

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