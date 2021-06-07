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Черешневый сорбет: пошаговый рецепт

07.06.2021

Сезон черешни официально считается открытым! Предлагаем вам приготовить сорбет из черешни. Замороженный десерт придется очень кстати в летнюю жару, а вкус черешневого сорбета вас просто сразит! Читайте пошаговый рецепт в материале.

сорбет из черешни

Ингредиенты:       

  • Черешня – 350 г
  • Белое сухое вино (виноградный сок) – 100 мл
  • Мед – 5 ст. л.
  • Сок лимона – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Сделать заправку, смешав вино, мед и сок лимона, взбить до однородности.
  2. Из черешни удалить косточки. Мякоть положить в блендер и несколько раз взбить до крупной крошки, но не до состояния пюре.
  3. Затем смешать с заправкой. Переложить в миску и отправить в морозильную камеру.
  4. Каждые 10 минут открывать и тщательно перемешивать смесь. Повторить 3-4 раза, пока смесь не замерзнет до состояния сорбета.

Приятного аппетита! 

Смотрите на видео прямо сейчас, как приготовить три замечательных десерта из черешни всего за полчаса:

Video: Черешневый сорбет: пошаговый рецепт

Готовим сорбет из черешни. Рецепт от участника проекта МастерШеф поможет приготовить вкусный сорбет из черешни

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