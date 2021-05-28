У сезон кабачків експерт «Все буде добре» Сергій Калінін радить не готувати цей овоч, а вживати його сирим, приготувавши з нього пасту. Як приготувати сирі кабачки так, щоб це було смачно і корисно – дізнайтеся з нашого матеріалу. Пропонуємо покроковий рецепт пасти з кабачків!

Інгредієнти:

Кабачок – 1 шт.

Печериці – 4 шт.

Оливкова олія

Сіль, перець

Соус:

Селера – пучок

Петрушка – пучок

Помідор – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Перець чилі – 1 шт.

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Приготування:

Кабачок очистити від шкірки. За допомогою овочечистки нарізати овочі, щоб вийшли смужки завширшки приблизно півсантиметри. Печериці з ніжками розрізати на чотири частини та змішати з рослинним маслом, сіллю і перцем – підсмажити. Збити в блендері помідори, селеру, часник, чилі, петрушку – щоб вийшов густий томатний соус. Викласти в глибоку тарілку «пасту» з кабачків, скропити оливковою олією, залити соусом, зверху викласти гриби.

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