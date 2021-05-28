Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна
28.05.2021
У сезон кабачків експерт «Все буде добре» Сергій Калінін радить не готувати цей овоч, а вживати його сирим, приготувавши з нього пасту. Як приготувати сирі кабачки так, щоб це було смачно і корисно – дізнайтеся з нашого матеріалу. Пропонуємо покроковий рецепт пасти з кабачків!
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 шт.
- Печериці – 4 шт.
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Соус:
- Селера – пучок
- Петрушка – пучок
- Помідор – 2 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Перець чилі – 1 шт.
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Приготування:
- Кабачок очистити від шкірки.
- За допомогою овочечистки нарізати овочі, щоб вийшли смужки завширшки приблизно півсантиметри.
- Печериці з ніжками розрізати на чотири частини та змішати з рослинним маслом, сіллю і перцем – підсмажити.
- Збити в блендері помідори, селеру, часник, чилі, петрушку – щоб вийшов густий томатний соус.
- Викласти в глибоку тарілку «пасту» з кабачків, скропити оливковою олією, залити соусом, зверху викласти гриби.
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Video: Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна
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