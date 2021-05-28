Вкусно и полезно: феттуччини из кабачков от Сергея Калинина
28.05.2021
В сезон кабачков эксперт «Все буде добре» Сергей Калинин советует не готовить этот овощ, а употреблять сырым, приготовив из него пасту. Как приготовить сырые кабачки так, чтобы это было вкусно и полезно — узнайте из нашего материала. Предлагаем пошаговый рецепт пасты из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Шампиньоны – 4 шт.
- Оливковое масло
- Соль, перец
Соус:
- Сельдерей – пучок
- Петрушка – пучок
- Помидор – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Перец чили – 1 шт.
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Приготовление:
- Кабачок очистить от кожуры.
- С помощью овощечистки нарезать овощ ленточками, чтобы получились полоски шириной примерно в полсантиметра.
- Шампиньоны (вместе с ножками) разрезать на четыре части и смешать с растительным маслом, солью и перцем – поджарить.
- Взбить в блендере помидоры, сельдерей, чеснок, чили, петрушку – чтобы получился густой томатный соус.
- Выложить в глубокую тарелку «пасту» из кабачков, сбрызнуть оливковым маслом, залить соусом, сверху выложить грибы.
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Video: Вкусно и полезно: феттуччини из кабачков от Сергея Калинина
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