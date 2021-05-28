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Вкусно и полезно: феттуччини из кабачков от Сергея Калинина

28.05.2021

В сезон кабачков эксперт «Все буде добре» Сергей Калинин советует не готовить этот овощ, а  употреблять сырым, приготовив из него пасту. Как приготовить сырые кабачки так, чтобы это было вкусно и полезно — узнайте из нашего материала. Предлагаем пошаговый рецепт пасты из кабачков.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Шампиньоны – 4 шт.
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Соус:

  • Сельдерей – пучок
  • Петрушка – пучок
  • Помидор – 2  шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Перец чили – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Кабачок очистить от кожуры.
  2. С помощью овощечистки нарезать овощ ленточками, чтобы получились полоски шириной примерно в полсантиметра.
  3. Шампиньоны (вместе с ножками) разрезать на четыре части и смешать с растительным маслом, солью и перцем – поджарить.
  4. Взбить в блендере помидоры, сельдерей, чеснок, чили, петрушку – чтобы получился густой томатный соус.
  5. Выложить в глубокую тарелку «пасту» из кабачков, сбрызнуть оливковым маслом, залить соусом, сверху выложить грибы.

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Video: Вкусно и полезно: феттуччини из кабачков от Сергея Калинина

Паста из кабачков: рецепт фетуччини из кабачков. Легкая диетическая альтернатива итальянской пасте - паста из кабачков с грибами томатным соусом

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