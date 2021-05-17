Щоб зробити шкіру більш ідеальною і захищеною слід використовувати зволожуючий крем. Як зробити його в домашніх умовах, акторка та експерт «Все буде добре» Ольга Сумська залюбки нам розповіла. Більше інформації – в нашому матеріалі.

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Всі складові для зволожувального крему можна купити в аптеці або в магазині для миловаріння.

Інгредієнти:

Олія ші рафінована – 120 г

Олія з кісточок кавуна – 20 г

Ванільний екстракт – 3 г

Кукурудзяний крохмаль – 7,5 г

Приготування:

Олію ші перекласти у ємність для міксеру і відправити у мікрохвильовку на найменшу потужність на 2–3 хвилини. Олія ші пом’якшує і живить шкіру, завдяки цьому вона не лущитиметься і наша засмага протримається довше. Далі дістаємо і збиваємо міксером, дивимося на олію, вона має стати консистенції сметани, об’єм має збільшитись удвічі. Додаємо олію кісточок кавуна (вона утворює на шкірі найтоншу плівку, що перешкоджає випаровуванню вологи, також олія захищає від несприятливих факторів зовнішнього середовища) і ванільний екстракт (додасть приємного аромату, а також додатково пом’якшить і зволожить шкіру). Знову збиваємо. Додаємо кукурудзяний крохмаль. Збиваємо. Секрет: крохмаль допоможе створити густу структуру, і тому не потрібно додавати емульгатори. Також крохмаль вбирає зайву жирність. Перекладаємо у скляну банку для крему. Зберігаємо за температури +4–25 градусів.

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