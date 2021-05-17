Увлажняющий крем своими руками: рецепт от Ольги Сумской
17.05.2021
Чтобы сделать кожу более идеальной и защищенной следует использовать увлажняющий крем. Актриса и эксперт «Все буде добре» Ольга Сумская охотно поделилась с нами рецептом его приготовления в домашних условиях. Больше информации – в нашем материале.
Больше по теме: Увлажняющий спрей для тела: рецепт от Ольги Сумской
Все составляющие для увлажняющего крема можно купить в аптеке или в магазине для мыловарения.
Ингредиенты:
- Масло ши рафинированное – 120 г
- Масло из косточек арбуза – 20 г
- Ванильный экстракт – 3 г
- Кукурузный крахмал – 7,5 г
Приготовление:
- Масло ши переложить в емкость для миксера и отправить в микроволновку на самую маленькую мощность на 2–3 минуты. Масло ши смягчает и питает кожу, благодаря этому она не шелушится и наш загар продержится дольше.
- Далее достаем и взбиваем все миксером, смотрим на масло, оно должно стать консистенции сметаны, объем прямо на глазах увеличится вдвое.
- Добавляем масло косточек арбуза (оно образует на коже тонкую пленку, препятствующую испарению влаги, также масло защищает от неблагоприятных факторов внешней среды) и ванильный экстракт (придаст приятный аромат, а также дополнительно смягчит и увлажнит кожу). Опять взбиваем.
- Добавляем кукурузный крахмал. Взбиваем. Секрет: крахмал поможет создать густую структуру, и поэтому не нужно добавлять эмульгаторы. Также крахмал впитывает излишнюю жирность.
- Перекладываем в стеклянную банку для крема. Сохраняем при температуре + 4–25 градусов.
Больше по теме: Секреты, которые помогут сохранить загар: советы от Ольги Сумской
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=