Вам набридло щодня протирати пил? Хочете знайти альтернативу поліролям із магазину? Експерти «Все буде добре» Андрій Бабаєв і Женя Поливода запропонували 5 способів створення поліроля власноруч. Шляхом проб та експериментів вони визначили найкращий домашній засіб!

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Експерименти з поліролями хлопці проводили в громадських закладах. Це ідеальний варіант для перевірки домашніх засобів, адже за день там збирається неймовірна кількість пилу. Кожен із засобів по-різному ефективний, але давайте перевіримо, який же з них найкращий!

Поліроль № 1

Розводимо в теплій воді спирт: на 1 л води 2 ст. л. спирту. Потім розмішуємо розчин і протираємо ним поверхню меблів.

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Поліроль № 2

У двох літрах води варимо кілька ялинових або соснових гілочок (10 хв.). Охолоджений відвар проціджуємо. Додаємо по 4 ст. л. солі, соди та мильної стружки. Ставимо на водяну баню на 10–15 хвилин. Отриману суміш переливаємо в контейнер для зберігання. Для очищення меблів розводимо розчин у пропорції: 5 л води – 6 ст. л. розчину.

Поліроль № 3

Розводимо в теплій воді кондиціонер для волосся й оцет (6:2:3). Розмішуємо та протираємо поверхню меблів.

Поліроль № 4

У гарячу воду додаємо ефірні олії лаванди і м’яти (на 1 л води по 2 краплі олії). Майже всі ефірні олії є природними антистатиками. Протираємо меблі ганчіркою, змоченою у воді з кількома краплями олій.

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Поліроль № 5

Розрізаємо невеликий лимон на шматочки, додаємо 7 ст. л. рослинної олії та настоюємо один тиждень. Після цього до розчину додаємо склянку води. Наносимо трішки розчину на ганчірку, гарненько віджимаємо і протираємо поверхню меблів.

Найефективніший поліроль власноруч

В результаті дослідження експерти з’ясували, що найефективнішим є поліроль № 5. За ним ідуть поліроль № 3, поліроль № 2, поліроль № 1. Останнє місце за ефективністю отримав поліроль № 4.

Video: Поліроль проти пилу: 5 способів зробити власноруч Як боротися з пилом? Навчіться робити поліроль своїми руками. Наші експерти запропонували 5 способів поліроля своїми руками - вибирайте, який вам до душі