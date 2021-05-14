Вам надоело каждый день протирать пыль? Хотите найти альтернативу покупным полиролям? Эксперты «Все буде добре» Андрей Бабаев и Женя Поливода предложили 5 способов создания полироля своими руками. Путем проб и экспериментов они определили лучшее домашнее средство!

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Эксперименты с полиролями ребята проводили в общественных заведениях. Это идеальный вариант для проверки домашних средств, ведь за день там собирается неимоверное количество пыли. Каждое из средств оказывает тот или иной эффект, но давайте посмотрим, какое из них самое лучшее!

Полироль № 1

Разводим в теплой воде спирт: на 1 л воды 2 ст. л. спирта. Затем размешиваем раствор и протираем им поверхность мебели.

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Полироль № 2

В двух литрах воды варим несколько еловых или сосновых веточек (10 мин.). Остывший отвар процеживаем. Добавляем по 4 ст. л. соли, соды и мыльной стружки. Ставим на водяную баню на 10—15 минут. Получившуюся смесь переливаем в контейнер для хранения. Для очистки мебели разводим раствор в пропорции: 5 л воды — 6 ст. л. раствора.

Полироль № 3

Разводим в теплой воде кондиционер для волос и уксус (6:2:3). Размешиваем и протираем поверхность мебели.

Полироль № 4

В горячую воду добавляем эфирные масла лаванды и мяты (на 1 л воды по 2 капли масел). Почти все эфирные масла являются природными антистатиками. Протираем мебель тряпкой, смоченной в воде с несколькими каплями масел.

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Полироль № 5

Разрезаем небольшой лимон на дольки, добавляем 7 ст. л. растительного масла и настаиваем одну неделю. К настоявшемуся раствору добавляем стакан воды. Наносим немножко раствора на тряпку, хорошенько отжимаем ее и протираем поверхность мебели.

Самый эффективный полироль своими руками

В результате исследования эксперты выяснили, что самым эффективным является полироль № 5. За ним идут полироль № 3, полироль № 2, полироль № 1. Последнее место по эффективности получил полироль № 4.

Video: Полироль против пыли: 5 способов сделать своими руками Как бороться с пылью? Научитесь делать полироль своими руками. Наши эксперты предложили 5 способов полироля своими руками - выбирайте, какой вам по душе