Американський м’ясний пиріг: рецепт покроковий
М’ясний пиріг – рецепт соковитого тіста з ароматною начинкою припаде до смаку справжнім гурманам і поціновувачам високої кухні. Майстер-клас із приготування цього чудо-пирога проведе сестра Сергія Калініна Галина. Дізнайтеся, як приготувати м’ясний пиріг – рецепт просто з Америки в нашому матеріалі!
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Пиріг з курячим м’ясом і овочами вважається традиційною американською стравою. Це одна зі старовинних традиційних страв, які готували ще мами та бабусі сучасної молоді. Тому в деяких американців смак м’ясного пирога асоціюється з дитинством. У ресторанах ця страва не дуже популярна. Пиріг з курятиною можна віднести до переліку класичних домашніх американських страв. Сестра Сергія Калініна Галина проживає у США, і вже освоїла всі тонкощі приготування цього делікатесу. Тепер вона навчить готувати м’ясний пиріг і вас, любі читачі!
Інгредієнти для форми діаметром 22-24 см:
Для тіста:
- 180-200 гр борошна
- 125 г вершкового масла
- 125 г вершкового сиру (або жирного сиру)
- Дрібка солі
- 1-2 ст. л. крижаної води
Для начинки:
- 500 г курячого філе (вареного)
- 150 г печериць
- 1 шт. вареної цибулі
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1 ст. рослинної олії
- Сіль
- Перець
- 50-100 г твердого сиру
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Для соусу бешамель:
- 250 мл молока
- 50 г вершкового масла
- 45 г борошна
- Сіль
- Щіпка мускатного горіха
- 1 яйце для змащування
- Кунжут для присипки
Приготування тіста:
- Спочатку перетріть вершкове масло з борошном. Потім додайте туди сир, сіль, воду, і замісіть м’яке тісто.
- Потім загорніть його в плівку та сховайте на годину до холодильника.
Приготування начинки бешамель:
- Розтопіть масло в каструлі з товстим дном, потім додайте борошно. Розмішайте отриману суміш.
- Потім, не припиняючи помішувати, влийте в суміш тоненькою цівкою молоко.
- Додайте сіль та мускатний горіх.
- Варіть отриману суміш, помішуючи до загустіння. Потім остудіть.
- Зваріть в підсоленій воді куряче філе. Після цього наріжте його дрібними кубиками.
- Наріжте цибулю кубиками, а гриби пластинками. Потім розігрійте олію в сковорідці та обсмажте їх.
- Додайте на сковорідку дрібно нарізане куряче м’ясо, сіль, перець.
- Зніміть начинку з вогню, додайте тертий сир.
Формування пирога:
- Розділіть на дві частини охолоджене тісто.
- Розкатайте одну з частин в коло, й викладіть у форму, так щоб краї звисали.
- Змастіть обвисліі краї збитим яйцем.
- Викладіть на поверхню начинку, залийте її соусом бешамель.
- Тепер розкатайте іншу частину тіста: наріжте на смужки й викладіть їх зверху плетінням.
- Краї акуратно зріжте.
- Змастіть яйцем тісто й посипте кунжутом.
- Випікайте пиріг при 180 ˚С близько 40-45 хвилин.