М’ясний пиріг – рецепт соковитого тіста з ароматною начинкою припаде до смаку справжнім гурманам і поціновувачам високої кухні. Майстер-клас із приготування цього чудо-пирога проведе сестра Сергія Калініна Галина. Дізнайтеся, як приготувати м’ясний пиріг – рецепт просто з Америки в нашому матеріалі!

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Пиріг з курячим м’ясом і овочами вважається традиційною американською стравою. Це одна зі старовинних традиційних страв, які готували ще мами та бабусі сучасної молоді. Тому в деяких американців смак м’ясного пирога асоціюється з дитинством. У ресторанах ця страва не дуже популярна. Пиріг з курятиною можна віднести до переліку класичних домашніх американських страв. Сестра Сергія Калініна Галина проживає у США, і вже освоїла всі тонкощі приготування цього делікатесу. Тепер вона навчить готувати м’ясний пиріг і вас, любі читачі!

Інгредієнти для форми діаметром 22-24 см:

Для тіста:

180-200 гр борошна

125 г вершкового масла

125 г вершкового сиру (або жирного сиру)

Дрібка солі

1-2 ст. л. крижаної води

Для начинки:

500 г курячого філе (вареного)

150 г печериць

1 шт. вареної цибулі

1 ст. л. вершкового масла

1 ст. рослинної олії

Сіль

Перець

50-100 г твердого сиру

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Для соусу бешамель:

250 мл молока

50 г вершкового масла

45 г борошна

Сіль

Щіпка мускатного горіха

1 яйце для змащування

Кунжут для присипки

Приготування тіста:

Спочатку перетріть вершкове масло з борошном. Потім додайте туди сир, сіль, воду, і замісіть м’яке тісто. Потім загорніть його в плівку та сховайте на годину до холодильника.

Приготування начинки бешамель:

Розтопіть масло в каструлі з товстим дном, потім додайте борошно. Розмішайте отриману суміш. Потім, не припиняючи помішувати, влийте в суміш тоненькою цівкою молоко. Додайте сіль та мускатний горіх. Варіть отриману суміш, помішуючи до загустіння. Потім остудіть. Зваріть в підсоленій воді куряче філе. Після цього наріжте його дрібними кубиками. Наріжте цибулю кубиками, а гриби пластинками. Потім розігрійте олію в сковорідці та обсмажте їх. Додайте на сковорідку дрібно нарізане куряче м’ясо, сіль, перець. Зніміть начинку з вогню, додайте тертий сир.

Формування пирога:

Розділіть на дві частини охолоджене тісто. Розкатайте одну з частин в коло, й викладіть у форму, так щоб краї звисали. Змастіть обвисліі краї збитим яйцем. Викладіть на поверхню начинку, залийте її соусом бешамель. Тепер розкатайте іншу частину тіста: наріжте на смужки й викладіть їх зверху плетінням. Краї акуратно зріжте. Змастіть яйцем тісто й посипте кунжутом. Випікайте пиріг при 180 ˚С близько 40-45 хвилин.

Video: Американський м’ясний пиріг: рецепт покроковий М'ясний пиріг - рецепт соковитого і смачного американського м'ясного пирога. Рецепт, як приготувати м'ясний пиріг, читайте в матеріалі